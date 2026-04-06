Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Γιάννενα
Καθησυχαστικός για το νέο σεισμό των 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα εμφανίστηκε ο Ευθύμης Λέκκας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και το εστιακό του βάθος στα 16,6 χιλιόμετρα.
Τι είπε για τον σεισμό ο Λέκκας
«Έχουμε εδώ και έναν μήνα περίπου, από τις 10 Μαρτίου μια σεισμική δραστηριότητα δυτικά των Ιωαννίνων με εκατοντάδες σεισμούς αλλά με μικρά μεγέθη. Δεν έχουν υπερβεί τους 5 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ» περιέγραψε.
«Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Γιάννενα, παρά το μικρό του μέγεθος. Θα αναλύσουμε τα δεδομένα και θα εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. Σε καμία περίπτωση τα σεισμικά μεγέθη στην περιοχή δεν θα πάνε σε μεγάλο ύψος, δεν θα ξεπεράσουν τα 5 Ρίχτερ, θα είναι λίγο ενοχλητικό για τους κατοίκους, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας» κατέληξε ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ.
- Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
