Τουρκία – Σερβία 95-90: Πήρε το ντέρμπι και την πρώτη θέση στον όμιλο

Σούπερ Τουρκία στην πρώτη θέση του Α’ ομίλου του Eurobasket 2025! Μετά από τιτανομαχία η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 95-90 της Σερβίας και θα παίξει στους «16» της διοργάνωσης με τη Σουηδία. Κόντρα στη Φινλανδία οι ηττημένοι.

Ο Σενγκούν ήταν ο κορυφαίος των Τούρκων με 26 πόντους (4/7 τρίποντα), 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ ο Λάρκιν ακολούθησε με 23 πόντους (5/8 τρίποντα) και 9 ασίστ. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Όσμαν με 4/7 τρίποντα. Για τη Σερβία ξεχώρισε ο Γιόκιτς με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Το ματς ήταν μεγάλο ντέρμπι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με εξαίρεση το προβάδισμα των Τούρκων 19-11 στο ξεκίνημα του αγώνα, καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά μεγαλύτερη των 6 πόντων. Στο πρώτο ημίχρονο ο απίθανος Σενγκούν «άγγιξε» το triple-double, όταν είχε 12π., 8ρ., 7ασ. σε 18 λεπτά συμμετοχής! Όμως χάρη στην πολυφωνία (είχαν σκοράρει οι 10 από τους 11) οι Σέρβοι έκλεισαν με προβάδισμα το 20λεπτο (49-46).

Το ντέρμπι πόντο-πόντο συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, με την Τουρκία να εκτελεί ασταμάτητα έξω από τα 6,75, τους Λάρκιν και Οσμάν να παραμένουν «καυτοί», ενώ οι «Πλάβι» άρχισαν να τροφοδοτούν περισσότερο τον Γιόκιτς. Πήραν βέβαια και πολλές βοήθειες από τον αλάνθαστο Γκούντουριτς, τους δύο Γιόβιτς και τον Πετρούσεφ.

Ο αδιαφιλονίκητος ΜVP της αναμέτρησης, ο Σενγκούν, ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε στη φάση που έκρινε το παιχνίδι. Απέμεναν 21 δευτερόλεπτα, το σκορ ήταν στο 91-90 υπέρ των Τούρκων και στο σημείο εκείνο έκλεψε τη μπάλα κερδίζοντας την πολύτιμη τελευταία κατοχή. Στη συνέχεια οι Σέρβοι έκαναν φάουλ στον Λάρκιν ο οποίος έγραψε το 93-90 για να ακολουθήσει το άστοχο τρίποντο του Γιόκιτς και οι νέες ελεύθερες βολές για το 95-90 από τον Σενγκούν.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 23 (5), Χαζέρ 3 (1), Οσμάν 16 (4), Κορκμάζ 8 (2), Σενγκούν 28 (4), Οσμανί 10 (1), Μπονά 2, Σιπαχί 5 (1),

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 13, Ν. Γιόβιτς 10, Μαρίνκοβιτς 7 (1), Βούκσεβιτς 5, Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6, Μίτσιτς 7 (1), Γκούντουριτς 3, Σ. Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 14 (1), Μιλουτίνοβ 12.