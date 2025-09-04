Κυρίαρχος κοντά στο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία (vid)

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025, έληξε με την Εθνική μας να είναι κυρίαρχη και να προηγείται με 35-50. Κορυφαίος ήταν μεν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 17 πόντους, ωστόσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταλυτικός (11π., 4ριμπ., 6ασ.).

Ειδικά κοντά στο καλάθι ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ήταν κυρίαρχος και χαρακτηριστικά είναι δύο στιγμιότυπα που ανέβασε η FIBΑ στη σελίδα της στο «X» στα οποία ο Γιάννης… βάζει στα καλάθια τους αντιπάλους του οι οποίοι προσπαθούν να τον σταματήσουν άλλα… μάταια.