Κυρίαρχος κοντά στο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία (vid)
Ο «Greek Freak» ήταν επιβλητικός στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στους Ισπανούς ψηλούς. Δείτε βίντεο με θεαματικές προσωπικές ενέργειες του σταρ της Εθνικής Ελλάδας.
- Νεκρή βρέθηκε η Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί στην Καβάλα – «Δυστυχώς, το περίμενα αυτό» λέει ο σύζυγος
- Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι
- Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
- Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025, έληξε με την Εθνική μας να είναι κυρίαρχη και να προηγείται με 35-50. Κορυφαίος ήταν μεν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 17 πόντους, ωστόσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταλυτικός (11π., 4ριμπ., 6ασ.).
Ειδικά κοντά στο καλάθι ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ήταν κυρίαρχος και χαρακτηριστικά είναι δύο στιγμιότυπα που ανέβασε η FIBΑ στη σελίδα της στο «X» στα οποία ο Γιάννης… βάζει στα καλάθια τους αντιπάλους του οι οποίοι προσπαθούν να τον σταματήσουν άλλα… μάταια.
Try as much as you wish, Giannis is inevitable.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/fdCmWCbTyV
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
IT’S TOO EASY FOR GIANNIS 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Y52YL1V2nz
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Pure art 🖼🎨#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/WIDCk0vsLg
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
- Η Εθνική κόντρα στο Ισραήλ για την πρόκριση στην οκτάδα
- Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Τεράστια νίκη και πρώτη θέση για την Εθνική μας
- Η εξήγηση του Ντόντστις για την απουσία του στην ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων (vid)
- Κυρίαρχος κοντά στο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία (vid)
- Ο Φουρνιέ δεν ξεχνά την υποδοχή των οπαδών του Ολυμπιακού – «Ήταν μαγική στιγμή» (pic)
- Στο «στόχαστρο» της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις