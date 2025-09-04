Σπανούλης: «Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα»

Η Ελλάδα κατάφερε να βγει νικήτρια από το… θρίλερ με αντίπαλο την Ισπανία και να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της με ρεκόρ 4-1.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το παιχνίδι, τονίζοντας ότι το μόνο που κοιτούν όλοι είναι πως θα νικήσουν στα ματς των νοκ-άουτ. Παράλληλα στάθηκε στη «φούρια ρόχα», αλλά και στη διαχείριση που έκανε στους παίκτες του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Πιστεύω πως δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση ως τώρα, ο Γιάννης δεν έπαιξε σε δύο ματς στον όμιλο, ίσως ο Σλούκας έπαιξε παραπάνω αλλά έχει δουλέψει πολύ γι’ αυτό όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστώ το επιτελείο για τα όσα έκανε με Παπανικολάου και Λαρνετζάκη, χρειάζομαι όλους τους παίκτες μου. Ίσως να μην ταίριαζε σήμερα το ματς πολύ για παράδειγμα στον Ντίνο και έπαιξε λιγότερο. Το μόνο που πρέπει να κοιτάμε από εδώ και πέρα είναι το πώς θα κερδίζουμε τα παιχνίδια.

Πολύ μεγάλες φουρνιές που έχουν οι Ισπανοί, είδαμε το 2007 πως χάσαμε, πέρυσι στην τελευταία κατοχή, αλλά τα περισσότερα ματς εκτός από μερικά μεταξύ μας έτσι είναι. Ήταν η σειρά μας να κερδίσουμε και να τους βγάλουμε απ’ έξω, συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν κάνει. Μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει αλλά δεν μπορείς να μην τους βγάλεις το καπέλο και να τους παραδεχτείς, όπως και στον κόουτς Σκαριόλο. Αλλά συγχαρητήρια πρέπει να πως και στην ομάδα μου, κυρίως για την εμφάνιση στο πρώτο μέρος, αυτή στο δεύτερο ήταν ένα καμπανάκι για τη συνέχεια.

Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον Σαμοντούροφ, ελπίζω να είναι διαθέσιμος. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να παίζουν διαφορετικοί παίκτες, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αυτό που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να το σταθεροποιήσουμε και να το βελτιώσουμε και άλλο».