Έλειπε… μία ασίστ για να κάνει το τριπλ-νταμπλ ο Γιάννης (pic & vids)

Μόλις πέντε παίκτες έχουν καταφέρει να πετύχουν τριπλ-νταμπλ στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ. Και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι έξι αν μια από τις έξτρα πάσες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αποψινό του αριστούργημα γίνονταν καλάθι από τους συμπαίκτες του.

Διέπρεψε το πιο λαμπρό αστέρι της Ελλάδας στη νίκη κόντρα στους Ισπανούς: Με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 60% εντός πεδιάς σε masterclass 31:46. Όσο ήταν αυτός στο γήπεδο, ήταν μπροστά με +12.

Και όσο για το σύστημα αξιολόγησης; Έγραψε 35 για τον αδιανόητο αυτό παίκτη που φυσικά έκανε ότι ήταν δυνατό για την πρωτιά. Και για τον δρόμο που χάραξε από τη Ρίγα ως το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.