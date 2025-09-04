Έλειπε… μία ασίστ για να κάνει το τριπλ-νταμπλ ο Γιάννης (pic & vids)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός και απέναντι στην Ισπανία
Μόλις πέντε παίκτες έχουν καταφέρει να πετύχουν τριπλ-νταμπλ στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ. Και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι έξι αν μια από τις έξτρα πάσες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αποψινό του αριστούργημα γίνονταν καλάθι από τους συμπαίκτες του.
Διέπρεψε το πιο λαμπρό αστέρι της Ελλάδας στη νίκη κόντρα στους Ισπανούς: Με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 60% εντός πεδιάς σε masterclass 31:46. Όσο ήταν αυτός στο γήπεδο, ήταν μπροστά με +12.
🇪🇸 86-90 🇬🇷
Giannis Antetokounmpo:
🔹 25 PTS
🔹 14 REB
🔹 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/dS7UMdBPOf
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Διαβάστε επίσης: Ισραήλ-Σλοβενία 96-106: Μέγας είσαι Λούκα μου και μακριά από εμάς
Και όσο για το σύστημα αξιολόγησης; Έγραψε 35 για τον αδιανόητο αυτό παίκτη που φυσικά έκανε ότι ήταν δυνατό για την πρωτιά. Και για τον δρόμο που χάραξε από τη Ρίγα ως το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.
Try as much as you wish, Giannis is inevitable.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/fdCmWCbTyV
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
IT’S TOO EASY FOR GIANNIS 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Y52YL1V2nz
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
- Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους αποκλεισμένους Βέλγους
- Η Σλοβακία σόκαρε την Γερμανία (2-0) και η Ισπανία πέρασε εύκολα (0-3) από την Βουλγαρία – Δείτε τα γκολ
- Ντόρσεϊ: «Χαίρομαι με την σημερινή μας απόδοση»
- Eurobasket 2025: Πότε θα διεξαχθεί το Ελλάδα – Ισραήλ για τους «16»
- Αποκλείστηκε για πρώτη φορά σε φάση ομίλων Eurobasket η Ισπανία
- Σπανούλης: «Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις