Δείτε τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Eurobasket

Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Eurobasket 2025, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στις ομάδες που θα δώσουν το παρών στα νοκ-άουτ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ με στόχο φυσικά την πρόκριση στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16 του Eurobasket:

Λιθουανία – Λετονία (61)

Γερμανία – Πορτογαλία (65)

Τουρκία – Σουηδία (63)

Σερβία – Φινλανδία (67)

Ελλάδα – Ισραήλ (62)

Πολωνία – Βοσνία (64)

Ιταλία – Σλοβενία (66)

Γαλλία – Γεωργία (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74