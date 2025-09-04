Δείτε τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Eurobasket
Δείτε ποιες είναι οι αναμετρήσεις που θα γίνουν στη φάση των «16» του Eurobasket.
Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Eurobasket 2025, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στις ομάδες που θα δώσουν το παρών στα νοκ-άουτ.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ με στόχο φυσικά την πρόκριση στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16 του Eurobasket:
Λιθουανία – Λετονία (61)
Γερμανία – Πορτογαλία (65)
Τουρκία – Σουηδία (63)
Σερβία – Φινλανδία (67)
Ελλάδα – Ισραήλ (62)
Πολωνία – Βοσνία (64)
Ιταλία – Σλοβενία (66)
Γαλλία – Γεωργία (68)
Προημιτελικοί
W61- W62 (69)
W63 – W64 (70)
W65 – W66 (71)
W67 – W68 (72)
Ημιτελικοί
W69 – W70 (73)
W71 – W72 (74)
Αγώνας 3ης θέσης
L73 – L74
ΤΕΛΙΚΟΣ
W73 – W74
