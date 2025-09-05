Η Εθνική μας μετά από «θρίλερ» νίκησε την Ισπανία με 90-86, «κλείδωσε» την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του Eurobasket 2025, έστειλε στο τους Ισπανούς στο «σπίτι» τους και στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Οι Ισραηλινοί κατέλαβαν την 4η θέση του Δ’ ομίλου με ρεκόρ 3-2 και στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι θα βρουν την Ελλάδα.

Η φάση των «16» διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας το προσεχές σαββατοκύριακο (6-7/9) με την αναμέτρηση της Εθνικής μας να «κλείνει» το πρόγραμμα της Κυριακής. Έτσι το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 21:45 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των αγώνων της φάσης των «16» του Eurobasket 2025

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία-Σουηδία 12:00

Γερμανία-Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία-Λετονία 18:30

Σερβία-Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία 12:00

Γαλλία-Γεωργία 15:15

Ιταλία-Σλοβενία 18:30

Ελλάδα-Ισραήλ 21:45