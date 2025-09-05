Eurobasket 2025: Πότε θα διεξαχθεί το Ελλάδα – Ισραήλ για τους «16»
Η μέρα και η ώρα του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας με το Ισραήλ για τη φάση των «16» – Αναλυτικά οι ώρες και οι μέρες των οκτώ αναμετρήσεων.
Η Εθνική μας μετά από «θρίλερ» νίκησε την Ισπανία με 90-86, «κλείδωσε» την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του Eurobasket 2025, έστειλε στο τους Ισπανούς στο «σπίτι» τους και στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.
Οι Ισραηλινοί κατέλαβαν την 4η θέση του Δ’ ομίλου με ρεκόρ 3-2 και στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι θα βρουν την Ελλάδα.
Η φάση των «16» διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας το προσεχές σαββατοκύριακο (6-7/9) με την αναμέτρηση της Εθνικής μας να «κλείνει» το πρόγραμμα της Κυριακής. Έτσι το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 21:45 το μεσημέρι.
Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των αγώνων της φάσης των «16» του Eurobasket 2025
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Τουρκία-Σουηδία 12:00
Γερμανία-Πορτογαλία 15:15
Λιθουανία-Λετονία 18:30
Σερβία-Φινλανδία 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Πολωνία-Βοσνία 12:00
Γαλλία-Γεωργία 15:15
Ιταλία-Σλοβενία 18:30
Ελλάδα-Ισραήλ 21:45
