Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική Ελλάδας μετά από μία μεγάλη νίκη κόντρα στην Ισπανία, θα παίξει με το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket, σε ένα ζευγάρι που η «γαλανόλευκη» είναι φαβορί μεν, αλλά θα βρει απέναντι της μια ομάδα που έπαιξε καλά στον όμιλο και δείχνει ικανή να κάνει ζημιά.

Οι Ισραηλινοί είναι μια ομάδα που έχει παίκτες ποιοτικούς μεν, αλλά όχι μεγάλο βάθος και αυτό είναι σημαντικό για την Εθνική μας. Φυσικά δεν έχει στο ρόστερ της και παίκτη που να πλησιάζει στο επίπεδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο ρόστερ των Ισραηλινών, ο αστέρας της χώρας είναι ο Ντένι Αβντίγια που αγωνίζεται στο NBA για λογαριασμό των Μπλέιζερς, ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που ξεχωρίζουν. Η ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση μετά από τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Γαλλία με 82-69.

Το ρόστερ του Ισραήλ και οι παίκτες- «κλειδιά»

Αναλυτικά, την ομάδα του Ισραήλ απαρτίζουν οι εξής παίκτες: Ντένι Αβντίγια, Τόμερ Γκινάτ, Γιαμ Μάνταρ, Γκάι Παλάτιν, Μπαρ Τίμορ, Ιτάι Σέγκεβ, Ίθαν Μπουργκ, Κάντιν Κάρινγκτον, Νίμροντ Λέβι, Γιόβελ Ζούσμαν, Ράφι Μένκο, Ρόμαν Σόρκιν.

Όπως προαναφέρθηκε, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ισραήλ, είναι ο Ντένι Αβντίγια, ο φόργουορντ των Μπλέιζερς, που «πήρε από το χέρι» την ομάδα και την οδήγησε στη νίκη- πρόκριση κόντρα στην Γαλλία, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 23 πόντους (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές) με 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Από εκεί και πέρα, για το Ισραήλ, πέρα από τον Αβντίγια που έκανε «πράγματα και θαύματα» κόντρα και στην Σλοβενία, σημαντική είναι και η συνεισφορά διαφόρων άλλων παικτών.

Σημαντική συνεισφορά έχουν δώσει μέχρι τώρα στην αντίπαλο της Εθνικής μας και οι: Γιαμ Μαντάρ, Τομέρ Γκινάτ και Ρόμαν Σόρκιν που αδιαμφισβήτητα είναι παίκτες-«κλειδιά» για το ρόστερ και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα πρέπει να προσέξει.

Ο Γιαμ Μάνταρ της Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν εξίσου καθοριστικός στο παιχνίδι του Ισραήλ κόντρα στην Σλοβενία, καθώς τελείωσε το ματς με 17 πόντους και ο συμπαίκτης του στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, «έκλεισε» αντιστοίχως τον αγώνα με 14.

Ο Σόρκιν που αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ/ σέντερ και παίζει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ο βασικός ψηλός των Ισραηλινών μέχρι τώρα στο τουρνουά έχει ως μέσο όρο 16,2 πόντους και 6,0 ριμπάουντ.

Η πορεία του Ισραήλ μέχρι τώρα στο Eurobasket 2025

Το Ισραήλ στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων ηττήθηκε από τη Σλοβενία με 106-96.

Συνολικά, στο Group D, η αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας κέρδισε σε 3 ματς και έχασε σε δύο παιχνίδια, πέρα από τη Σλοβενία, οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν και από την Πολωνία.

Κορυφαία νίκη για τους Ισραηλινούς ήταν αυτή κόντρα στη Γαλλία, ενώ είχαν επικρατήσει κόντρα στην Ισλανδία και Βέλγιο αντίστοιχα.

Ο οιωνός που δείχνει μετάλλιο…για την Εθνική Ελλάδας

Είκοσι χρόνια πριν, το 2005 η Ελλάδα είχε κατακτήσει το Eurobasket παίζοντας ξανά με το Ισραήλ στους «16».

Με τον Βασίλη Σπανούλη τότε να είναι στο ρόστερ της Εθνικής ως παίκτης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επικρατήσει με 67-61 και η συνέχεια… είναι γνωστή με την μεγάλη επιτυχία που ακολούθησε.