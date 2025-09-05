sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Μπάσκετ 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:41

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Η Εθνική Ελλάδας μετά από μία μεγάλη νίκη κόντρα στην Ισπανία, θα παίξει με το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket, σε ένα ζευγάρι που η «γαλανόλευκη» είναι φαβορί μεν, αλλά θα βρει απέναντι της μια ομάδα που έπαιξε καλά στον όμιλο και δείχνει ικανή να κάνει ζημιά.

Οι Ισραηλινοί είναι μια ομάδα που έχει παίκτες ποιοτικούς μεν, αλλά όχι μεγάλο βάθος και αυτό είναι σημαντικό για την Εθνική μας. Φυσικά δεν έχει στο ρόστερ της και παίκτη που να πλησιάζει στο επίπεδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο ρόστερ των Ισραηλινών, ο αστέρας της χώρας είναι ο Ντένι Αβντίγια που αγωνίζεται στο NBA για λογαριασμό των Μπλέιζερς, ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που ξεχωρίζουν. Η ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση μετά από τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Γαλλία με 82-69.

Το ρόστερ του Ισραήλ και οι παίκτες- «κλειδιά»

Αναλυτικά, την ομάδα του Ισραήλ απαρτίζουν οι εξής παίκτες:  Ντένι Αβντίγια, Τόμερ Γκινάτ, Γιαμ Μάνταρ, Γκάι Παλάτιν, Μπαρ Τίμορ, Ιτάι Σέγκεβ, Ίθαν Μπουργκ, Κάντιν Κάρινγκτον, Νίμροντ Λέβι, Γιόβελ Ζούσμαν, Ράφι Μένκο, Ρόμαν Σόρκιν.

Όπως προαναφέρθηκε, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ισραήλ, είναι ο Ντένι Αβντίγια, ο φόργουορντ των Μπλέιζερς, που «πήρε από το χέρι» την ομάδα και την οδήγησε στη νίκη- πρόκριση κόντρα στην Γαλλία, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με  23 πόντους (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές) με 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα.

YouTube thumbnail

Από εκεί και πέρα, για το Ισραήλ, πέρα από τον Αβντίγια που έκανε «πράγματα και θαύματα» κόντρα και στην Σλοβενία, σημαντική είναι και η συνεισφορά διαφόρων άλλων παικτών.

Σημαντική συνεισφορά έχουν δώσει μέχρι τώρα στην αντίπαλο της Εθνικής μας και οι: Γιαμ Μαντάρ, Τομέρ Γκινάτ και Ρόμαν Σόρκιν που αδιαμφισβήτητα είναι παίκτες-«κλειδιά» για το ρόστερ και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα πρέπει να προσέξει.

Ο Γιαμ Μάνταρ της Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν εξίσου καθοριστικός στο παιχνίδι του Ισραήλ κόντρα στην Σλοβενία, καθώς τελείωσε το ματς με 17 πόντους και ο συμπαίκτης του στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, «έκλεισε» αντιστοίχως τον αγώνα με 14.

Ο Σόρκιν που αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ/ σέντερ και παίζει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ο βασικός ψηλός των Ισραηλινών μέχρι τώρα στο τουρνουά έχει ως μέσο όρο  16,2 πόντους και 6,0 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

Η πορεία του Ισραήλ μέχρι τώρα στο Eurobasket 2025

Το Ισραήλ στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων ηττήθηκε από τη Σλοβενία με 106-96.

Συνολικά, στο Group D, η αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας κέρδισε σε 3 ματς και έχασε σε δύο παιχνίδια, πέρα από τη Σλοβενία, οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν και από την Πολωνία.

Κορυφαία νίκη για τους Ισραηλινούς ήταν αυτή κόντρα στη Γαλλία, ενώ είχαν επικρατήσει κόντρα στην Ισλανδία και Βέλγιο αντίστοιχα.

YouTube thumbnail

Ο οιωνός που δείχνει μετάλλιο…για την Εθνική Ελλάδας

Είκοσι χρόνια πριν, το 2005 η Ελλάδα είχε κατακτήσει το Eurobasket παίζοντας ξανά με το Ισραήλ στους «16».

Με τον Βασίλη Σπανούλη τότε να είναι στο ρόστερ της Εθνικής ως παίκτης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επικρατήσει με 67-61 και η συνέχεια… είναι γνωστή με την μεγάλη επιτυχία που ακολούθησε.

YouTube thumbnail

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

