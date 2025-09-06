H Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και «χάλκινη» στο προηγούμενο Eurobasket 2025, Γερμανία, «πάτησε» γκάζι στην τέταρτη περίοδο και επικράτησε με 85-58 της Πορτογαλίας, στην Arena Riga της Λετονίας. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ιταλία – Σλοβενία.

Ο Σρέντερ σημείωσε 16 πόντους, αλλά ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς είχε 0/7 τρίποντα και μόνο 3 ασίστ. Ο Βάγκνερ πέτυχε επίσης 16 πόντους (0/4 τρίποντα), μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ο Μπόνγκα είχε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την Πορτογαλία ο Κέτα ξεχώρισε με double double έχοντας 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η αστοχία των «πάντσερ» έξω από τα 6.75 (είχαν 1/24 στις αρχές της 3ης περιόδου) επέτρεψε στην ομάδα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, να προσπεράσει ακόμη και με +5 (21-26 στο 16ο λεπτό). Στην 3η περίοδο, ο Βάγκνερ και ο Μπόνγκα οδήγησαν τη Γερμανία στο +9 (52-43), για ν’ απαντήσει με σερί 8-0 η Πορτογαλία (τους πέντε διαδοχικούς πόντους σημείωσε ο Μπρίτο) και να πλησιάσει στον πόντο, 52-51, στο 30ό λεπτό.

Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι στην 4η και τελευταία περίοδο, ο Λο σημείωσε δύο τρίποντα και το γερμανικό σερί 13-0 έφερε τα «πάντσερ» στο +14 (65-51). Ο Ουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο (65-54) 5:42» πριν τη λήξη, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που οι Ίβηρες θα ήταν απειλητικοί. Μέχρι το τέλος οι Πορτογάλοι πέτυχαν τέσσερις πόντους ενώ ο Λο ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο και ο Ντα Σίλβα σε τρία, για το τελικό 85-58.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 51-52, 85-58

Γερμανία (Μουμπρού): Μπόνγκα 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Όσκαρ Ντα Σίλβα 2, Λο 12 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τρίσταν Ντα Σίλβα 11 (3/3 τρίποντα), Βάγκνερ 16 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τάις 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (6/8 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ), Όλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1/7 τρίποντα).

Πορτογαλία (Γκόμες): Μπριτο 5 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Γουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρός 2 (1/6 σουτ), Γκαμεϊρό 7 (2/6 σουτ), Ρελβάο 4 (6 ριμπάουντ), Νούνο Σα, Κανδίδο Σα 5 (1), Λισμπόα 4 (2/13 σουτ), Κέτα 18 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/9 βολές, 11 ριμπάουντ).