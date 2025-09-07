Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε της Βοσνίας με 80-72 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, όπου θα «μονομαχήσει» με την Τουρκία. Ο Τζόρνταν Λόιντ με 28 πόντους και ο Ματέους Πονίτκα με double-double (19 πόντους, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι της αναμέτρησης. Από την άλλη, ο Γιουσούφ Νούρκιτς τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα κοντραριστεί με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν για την πρόκριση στα ημιτελικά και θα «κυνηγήσει» το back to back, καθώς τερμάτισε 4η στην προηγούμενη διοργάνωση το 2022.

Η Βοσνία ξεκίνησε καλύτερα το ματς με τον Νούρκιτς να οδηγεί τη διαφορά σε διψήφια νούμερα στην πρώτη περίοδο, όμως η αντίδραση των Λόιντ-Πονίτκα ήταν αυτή που έφτασε την διαφορά του αγώνα στους 4 στο ημίχρινο (40-44).

Οι Πολωνοί πλησίασαν ξανά στον πόντο (45-46), αλλά ένα ξέσπασμα του Νούρκιτς απομάκρυνε και πάλι τη Βοσνία (47-55). Ο Πονίτκα κράτησε όρθια την ομάδα του, που επέστρεψε και πήρε το πρώτο της προβάδισμα στο ματς με τρίποντο του Πλούτα (62-59). Η Πολωνία άρπαξε την ευκαιρία μετά τον τραυματισμό του Ρόμπερσον και ξέφυγε με 73-66, με τον Λόιντ να διαμορφώνει στο τέλος το 80-72.

Τα στατιστικά του Πολωνία – Βοσνία

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

Πολωνία (Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (2), Μπαλτσερόφσκι 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Σοκολόφσκι 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Λόιντ 28 (5/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές), Πονίτκα 19 (1/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/10 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 7 (9 ριμπάουντ), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτς

Βοσνία (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 20 (6/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ρόμπερσον 19 (2/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Άτιτς 8 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γκέγκιτς 8 (3/9 σουτ, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέναβα, Λάζιτς 8 (2/10 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βράμπατς 3 (1), Καμένιας