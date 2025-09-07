Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…
Η πρώτη μέρα της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε και ήδη γνωρίζουμε τις τέσσερις ομάδες των προημιτελικών. Η δεύτερη «παρτίδα» έρχεται αύριο (Κυριακή 7/9) – ανάμεσα τους και το Ελλάδα – Ισραήλ (21:45) προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ της 8άδας.
Η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση ήταν η Λιθουανία με το 88-79 επί της Λετονίας και περιμένει να μάθει αντίπαλο από το ματς της Εθνικής μας με το Ισραήλ. Στη συνέχεια η Τουρκία επικράτησε δύσκολα με 85-79 της Σουηδίας και περιμένει τον νικητή του Πολωνία-Βοσνία ενώ η Γερμανία διέλυσε με 85-58 την Πορτογαλία και θα παίξει με τον νικητή του Ιταλία-Σλοβενία.
Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στο βραδινό παιχνίδι. Εκεί όπου η Φινλανδία νίκησε τη Σερβία με 92-86 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Εκεί περιμένει τον νικητή του Γαλλία-Γεωργία δείχνοντας πως μπορεί να τα βάλει με κάθε αντίπαλο.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16» του Eurobasket 2025
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ (21:45)
6. Πολωνία – Βοσνία (12:00)
7. Ιταλία – Σλοβενία (18:30)
8. Γαλλία – Γεωργία (15:15)
Προημιτελικοί:
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ
10. Τουρκία – Πολωνία ή Βοσνία
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία
12. Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία
Ημιτελικοί:
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 – Νικητής 10
14. Νικητής 11- Νικητής 12
Μικρός και μεγάλος τελικός:
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός
Μεγάλoς Τελικός
