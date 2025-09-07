Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Η πρώτη μέρα της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε και ήδη γνωρίζουμε τις τέσσερις ομάδες των προημιτελικών. Η δεύτερη «παρτίδα» έρχεται αύριο (Κυριακή 7/9) – ανάμεσα τους και το Ελλάδα – Ισραήλ (21:45) προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ της 8άδας.

Η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση ήταν η Λιθουανία με το 88-79 επί της Λετονίας και περιμένει να μάθει αντίπαλο από το ματς της Εθνικής μας με το Ισραήλ. Στη συνέχεια η Τουρκία επικράτησε δύσκολα με 85-79 της Σουηδίας και περιμένει τον νικητή του Πολωνία-Βοσνία ενώ η Γερμανία διέλυσε με 85-58 την Πορτογαλία και θα παίξει με τον νικητή του Ιταλία-Σλοβενία.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στο βραδινό παιχνίδι. Εκεί όπου η Φινλανδία νίκησε τη Σερβία με 92-86 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Εκεί περιμένει τον νικητή του Γαλλία-Γεωργία δείχνοντας πως μπορεί να τα βάλει με κάθε αντίπαλο.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16» του Eurobasket 2025

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ (21:45)

6. Πολωνία – Βοσνία (12:00)

7. Ιταλία – Σλοβενία (18:30)

8. Γαλλία – Γεωργία (15:15)

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ

10. Τουρκία – Πολωνία ή Βοσνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία

12. Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία

Ημιτελικοί:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10

14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός

Μεγάλoς Τελικός