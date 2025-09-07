Οι οιωνοί που δείχνουν… χρυσό για την Εθνική στο Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 90-86 της Ισπανίας στην τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025, «πέταξε έξω» την πρωταθλήτρια Ευρώπης και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί απόψε, βράδυ Κυριακής (7/9, 21:45), κόντρα στο Ισραήλ με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου περιμένει ήδη η Λιθουανία.

Η διαδρομή μέχρι τη ζώνη μεταλλίων φαντάζει ως ευνοϊκή, αλλά υπάρχουν και μερικοί οιωνοί από το παρελθόν οι οποίοι μας κάνουν, επίσης, να αισιοδοξούμε ότι μπορεί η Ελλάδα να πετύχει κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο στη Ρίγα της Λετονίας.

Οι… συμπτώσεις που δείχνουν κούπα για την Εθνική

Τέσσερις οιωνοί-συμπτώσεις θυμίζουν πολύ τους θριάμβους του 1987 και του 2005 και «δείχνουν» χρυσό μετάλλιο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Πρώτος οιωνός η ήττα στον όμιλο από τη Βοσνία (77-80). Το 2005 η Ελλάδα είχε ηττηθεί ξανά στον όμιλο από χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Τότε ήταν η Σλοβενία (56-68).

Δεύτερος οιωνός είναι ο πρόωρος αποκλεισμός ενός μεγάλου φαβορί. Τότε, το 2005 ξανά δηλαδή, η Σερβία, φαβορί και διοργανώτρια, αποκλείστηκε από τη Γαλλία στον πρώτο της νοκ άουτ αγώνα μετά τη φάση των ομίλων. Τώρα, η Φινλανδία… πέταξε εκτός τη Σερβία!

Και το 2005 και το 2025 η Ελλάδα είχε και έχει αντίπαλο στη φάση των «16» το Ισραήλ. Τότε νικήσαμε με σκορ 67-61. Ευχή όλων το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο.

Τελευταίος οιωνός είναι η… Γερμανία. Το 2005 νικήσαμε τα «πάντσερ» στον τελικό (78-62). Φέτος, σύμφωνα με τις διασταυρώσεις, μπορούμε ξανά να πετύχουμε μόνο στον τελικό τη Γερμανία! Λέτε;