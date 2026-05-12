Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του

350 δωρεάν εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου

Η εικόνα της Πρωτομαγιάς στην Αθήνα δεν θύμιζε σε τίποτα μια τυπική αργία. Στην Ακαδημία Πλάτωνος, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς, απλώνοντας κουβέρτες, καθισμένος στο γρασίδι ή περιπλανώμενος ανάμεσα σε μικρές «νησίδες» δράσεων που ξεπηδούσαν σε κάθε γωνιά του πάρκου. Το Athens Urban Picnic, το Αθηναϊκό αστικό πικ νικ εντός του πάρκου λειτούργησε ως ένα ζωντανό, ανοιχτό σκηνικό, όπου η πόλη έμοιαζε να επιβραδύνει τον ρυθμό της και να επανασυνδέεται με την πιο ανθρώπινη πλευρά της.

Παρά τον άστατο καιρό, η προσέλευση ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάγκη για συλλογικές εμπειρίες στους κοινόχρηστους χώρους ξεπερνά τις συγκυριακές δυσκολίες. Οικογένειες με παιδιά, νεανικές παρέες, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της περιοχής συνυπήρξαν σε ένα περιβάλλον που δεν απαιτούσε εισιτήριο, ούτε προγραμματισμό, μόνο φυσική παρουσία.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε πλήθος δράσεων, από εργαστήρια για παιδιά και κατασκευές λουλουδιών μέχρι face painting, bubble shows και ομαδικές δραστηριότητες ευεξίας, ενώ μουσικοί παραγωγοί έδιναν τον ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τις ευρωπαϊκές πόλεις περιστρέφεται γύρω από την πίεση του τουρισμού, την εμπορευματοποίηση και την υποχώρηση του δημόσιου χώρου, η Αθήνα επιχειρεί να προτείνει μια διαφορετική διαδρομή. Με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δεν περιορίζεται σε ένα κεντρικό αφήγημα βιτρίνας. Αντίθετα, απλώνεται στις γειτονιές, δημιουργώντας μικρές εστίες πολιτισμού εκεί όπου χτυπά η καθημερινή ζωή. Καλούμε όλες και όλους να γίνουν μέρος αυτής της γιορτής».

Το πρώτο τριήμερο ήταν ενδεικτικό αυτής της φιλοσοφίας. Η οδός Πρωτογένους μετατράπηκε το Σάββατο 2 Μαΐου σε ένα αυθόρμητο αστικό σκηνικό με μουσική και κόσμο μέχρι αργά το βράδυ ενώ στο πάρκο Ριζάρη, πολίτες όλων των ηλικιών συμμετείχαν σε ανοιχτές συνεδρίες yoga. Και στην Κυψέλη, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης έγινε σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών μέσα από το Athens Asian Food Festival, επιβεβαιώνοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης.

Την Κυριακή 3 Μαΐου, η ενέργεια μεταφέρθηκε σε πιο εμβληματικά σημεία. Στο Ζάππειο, ένα μεγάλο outdoor dance event προσέλκυσε πλήθος κόσμου, ενώ η Βαρβάκειος Αγορά «μεταμορφώθηκε» μέσα από μια σύγχρονη οπτικοακουστική παρέμβαση. Το μήνυμα ήταν σαφές: γνώριμοι χώροι μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή, αρκεί να ανοίγουν ξανά στους ανθρώπους τους.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, περιλαμβάνει περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη, από το ιστορικό κέντρο μέχρι τις γειτονιές, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως βασικό πυλώνα πολιτιστικής ζωής.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση. Από μουσικές βραδιές, όπως η συναυλία του Παντελή Θαλασσινού στην Πλατεία Κοραή και η εμφάνιση των Χειμερινών Κολυμβητών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέχρι δράσεις ευεξίας στο Πάρκο Ελευθερίας και ιστορικούς περιπάτους που φωτίζουν άγνωστες πτυχές της πόλης, το Φεστιβάλ απευθύνεται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό κοινό.

Ξεχωριστές εμπειρίες ξεδιπλώνονται παράλληλα σε κάθε γωνιά της πόλης: από την jazz μπάντα από τη Βόρεια Καρολίνα στον Εθνικό Κήπο και την παράσταση της Κρατικής Σχολής Χορού στην ταράτσα του Αρσακείου, μέχρι τα μεγάλα υπαίθρια πάρτι σε Λυκαβηττό και Κεραμεικό, τα αυθεντικά λαϊκά πανηγύρια και τις θερινές προβολές αγαπημένων ταινιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ιστορική μνήμη και την κοινωνική διάσταση της πόλης. Ο περίπατος «Οι Γυναίκες στην Αντίσταση» έφερε στο προσκήνιο λιγότερο γνωστές ιστορίες της Κατοχής, ενώ οι διαδρομές μνήμης συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύουν τη σημασία της συλλογικής ιστορίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας.

Παράλληλα, η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης. Εκδηλώσεις όπως το Athina Latina και τα πολυπολιτισμικά μουσικά events στο κέντρο της πόλης δημιουργούν χώρους συνάντησης διαφορετικών κοινοτήτων, ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο σε μια πόλη που αλλάζει και εξελίσσεται.

Δεν λείπουν, βέβαια, και οι πιο σύγχρονες εκφράσεις της αστικής κουλτούρας. Ηλεκτρονική μουσική, street parties, block parties και live εμφανίσεις μετατρέπουν πλατείες, δρόμους και λόφους της Αθήνας σε ανοιχτά stages, δίνοντας χώρο στη νέα δημιουργία και στους καλλιτέχνες της πόλης.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί, έτσι, ως ένας καθρέφτης της ίδιας της πόλης: πολυεπίπεδο, αντιφατικό, ζωντανό. Συνδυάζει το παλιό με το νέο, το τοπικό με το διεθνές, το ιστορικό με το σύγχρονο. Και πάνω απ’ όλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το βασικό ερώτημα για το μέλλον των πόλεων: σε ποιον ανήκει τελικά ο δημόσιος χώρος;

Η απάντηση που επιχειρεί να δώσει η Αθήνα μέσα από αυτή τη διοργάνωση είναι σαφής. Ανήκει στους πολίτες. Και ο πολιτισμός μπορεί να γίνει το εργαλείο για να τον διεκδικήσουν ξανά.

Σε μια συγκυρία όπου οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι αυτονόητη για όλους, πρωτοβουλίες όπως αυτή αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Το Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι μια δήλωση για το τι μπορεί να είναι μια πόλη: ανοιχτή, συμπεριληπτική, ζωντανή.

Με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και με αναφορά στις αρχές της βιωσιμότητας, δημιουργείται ένας κοινός τόπος συνάντησης όπου η καθημερινότητα μετατρέπεται σε εμπειρία και ο αστικός παλμός αποκτά ξανά ανθρώπινο μέτρο.

Και για έναν μήνα, η Αθήνα επιχειρεί να το αποδείξει στην πράξη.

Μέρος των δράσεων υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Μπάσκετ 12.05.26

