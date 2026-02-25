Νίκησαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα του NBA
Τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/2) στον μαγικό κόσμο του NBA.
Οι Μιλγουόκι Μπακς παραμένουν «ζωντανοί» στη μάχη για τα play-offs του NBA, πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 128-117.
Τα «Ελάφια» δεν είχαν για ακόμη ένα ματς στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αναρρώνει από τον τραυματισμό του, όμως έβγαλαν καρδιά στο παρκέ και είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (32π., 7ρ., 7ασ.).
Ήττα-σοκ για τους Λέικερς
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους Λέικερς, αλλά αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος κι έτσι οι Μάτζικ επικράτησαν με 110-109 στο Λος Άντζελες, κατακτώντας ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς με επιβλητική εμφάνιση «διέλυσαν» τους Νιου Γιορκ Νικς με 109-94. Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έστησαν πάρτι στο «σπίτι» των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 135-114. Οι Σάρλοτ Χόρνετς έστησαν πάρτι μέσα στο Σικάγο, επικρατώντας των Μπουλς με το επιβλητικό 131-99, ενώ μετά τις νίκες κόντρα σε Γουόριορς και Λέικερς, οι Μπόστον Σέλτικς άλωσαν την έδρα και των Φοίνιξ Σανς, με 97-81.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Ιντιάνα Πέισερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 114-135
Ατλάντα Χοκς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-98
Μπρούκλιν Νετς – Ντάλας Μάβερικς 114-123
Τορόντε Ράπτορς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 107-116
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Νιου Νικς 109-94
Σικάγο Μπουλς – Σάρλοτ Χόρνετς 990131
Μιλγουόκι Μπακς – Μαιάμι Χιτ 128-117
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 113-109
Φοίνιξ Σανς – Μπόστον Σέλτικς 81-97
Πόρτλαντ Μπλέιζερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 121-124
Λος Άντζελες Λέικερς – Ορλάντο Μάτζικ 109-110
