Νίκησαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα του NBA

Οι Μιλγουόκι Μπακς παραμένουν «ζωντανοί» στη μάχη για τα play-offs του NBA, πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 128-117.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν για ακόμη ένα ματς στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αναρρώνει από τον τραυματισμό του, όμως έβγαλαν καρδιά στο παρκέ και είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (32π., 7ρ., 7ασ.).

Ήττα-σοκ για τους Λέικερς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους Λέικερς, αλλά αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος κι έτσι οι Μάτζικ επικράτησαν με 110-109 στο Λος Άντζελες, κατακτώντας ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς με επιβλητική εμφάνιση «διέλυσαν» τους Νιου Γιορκ Νικς με 109-94. Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έστησαν πάρτι στο «σπίτι» των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 135-114. Οι Σάρλοτ Χόρνετς έστησαν πάρτι μέσα στο Σικάγο, επικρατώντας των Μπουλς με το επιβλητικό 131-99, ενώ μετά τις νίκες κόντρα σε Γουόριορς και Λέικερς, οι Μπόστον Σέλτικς άλωσαν την έδρα και των Φοίνιξ Σανς, με 97-81.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 114-135

Ατλάντα Χοκς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-98

Μπρούκλιν Νετς – Ντάλας Μάβερικς 114-123

Τορόντε Ράπτορς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 107-116

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Νιου Νικς 109-94

Σικάγο Μπουλς – Σάρλοτ Χόρνετς 990131

Μιλγουόκι Μπακς – Μαιάμι Χιτ 128-117

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 113-109

Φοίνιξ Σανς – Μπόστον Σέλτικς 81-97

Πόρτλαντ Μπλέιζερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 121-124

Λος Άντζελες Λέικερς – Ορλάντο Μάτζικ 109-110