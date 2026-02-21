Πέλικανς – Μπακς 119-138: Πέρασαν από τη Νέα Ορλεάνη και συνεχίζουν το σερί (vids)
Σπουδαίο «διπλό» για τους Μπακς, καθώς επικράτησαν με 138-119 των Πέλικανς και επέκτειναν το νικηφόρο σερί τους – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.
Οι Μπακς νίκησαν εκτός έδρας τους Πέλικανς με 138-119 και πέτυχαν την τρίτη τους σερί νίκη, σε ακόμη ένα ματς που παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Για τα «Ελάφια» καταιγιστικός ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, που πέτυχε career high με 27 πόντους και επτά εύστοχα τρίποντα. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Καμ Τόμας, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε επίσης 27 πόντους, αλλά και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, με 25 πόντους συνολικά.
Αναφορικά με τους Πέλικανς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζάιον Γουίλιαμσον, με 32 πόντους, ωστόσο, η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρουν οι γηπεδούχοι τη νίκη.
Η τελευταία περίοδος ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης, οι Μπακς «καθάρισαν» το παιχνίδι με επιμέρους σκορ 36-22.
Τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς και τα αποτελέσματα
Με σόου του Άντονι Έντουαρντς (40π.) οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 122-111, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δέκατη συνεχόμενη ήττα τους.
Λύσεις στην επίθεση για τους γηπεδούχους προσέφερε και ο Γκομπέρ, που τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 17 ριμπάουντ.
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πρωταγωνίστησε για τους Καβαλίερς και με 32 πόντους συνολικά, ήταν αυτός που ξεχώρισε στην επικράτηση του Κλίβελαντ απέναντι στους Χόρνετς με 118-113.
Ο Άλεν πρόσθεσε 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Χάρντεν με 18 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Χόρνετς-Καβαλίερς 113-118
Γκρίζλις-Τζαζ 123-114
Γουίζαρντς-Πέισερς 131-118
Χοκς-Χιτ 97-128
Τίμπεργουλβς-Μάβερικς 122-111
Πέλικανς-Μπακς 118-139
