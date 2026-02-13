Σπουδαία νίκη κόντρα στους πρωταθλητές για τους Μπακς (93-110) – «Καθάρισαν» Λέικερς και Μπλέιζερς

Την πέμπτη τους νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια πανηγυρίζουν οι Μιλγουόκι Μπακς, που συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικρατώντας αυτή τη φορά των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 110-93 εκτός έδρας. Έτσι ανέβηκαν στο 23-30 και παραμένουν στο κυνήγι των πλέι ιν.

Τα «ελάφια» πήραν από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ και από τα μέσα της δεύτερη περιόδου άρχισαν να ανοίγουν την απόστασή τους. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Ντάρβιν Χαμ (απουσίαζε ο Ντοκ Ρίβερς) να διαχειρίζεται άψογα το προβάδισμα και να φτάνει εν τέλει στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο πρώην παίκτης των Θάντερ, Ουσμάν Ντιένκ, που μέτρησε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Έι Τζέι Γκριν με 17 και Μπόμπι Πόρτις με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Αϊζάια Τζο είχε 17 πόντους, ο Τσετ Χόλμγκρεν 16 μαζί με 13 ριμπάουντ και ο Τζάρεντ ΜακΚέιν είχε 13 πόντους.

Νίκες για Λέικερς και Μπλέιζερς

Στα άλλα ματς της βραδιάς, οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Ντάλας Μάβερικς με 124-104, ξεσπώντας στο δεύτερο ημίχρονο. Συγκλονιστικός ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για τους «λιμνανθρώπους» σημειώνοντας τριπλ-νταμπλ με 28 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ρούι Χατσιμούρα είχε 21 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, από 19 πόντους μέτρησαν Μαξ Κρίστι και Νάτζι Μάρσαλ.

Τέλος, οι Πόρτλαντ Τρειλ Μπλέιζερς πέρασαν από την έδρα των Γιούτα Τζαζ με 135-119 πραγματοποιώντας μια εξαιρετική τρίτη περίοδο αφού έτρεξαν ένα επιμέρους 40-23. Για τους νικητές, ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 31 πόντους, με τον Ντόνοβαν Κλίνγκαν να βάζει 23 και να κατεβάζει 18 ριμπάουντ, από την άλλη ο Μπράις Σένσαμπο είχε 28 πόντους.