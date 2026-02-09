Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τον Καμ Τόμας μετά το «διαζύγιο» με τους Νετς

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την Κυριακή την απόκτηση του free agent Καμ Τόμας, λίγες ημέρες μετά την αποδέσμευσή του από τους Μπρούκλιν Νετς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της trade deadline.

Ο 24χρονος Καμ Τόμας είχε μια συχνά τεταμένη σχέση με τους Νετς και το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε μονοετές qualifying offer ύψους 5,9 εκατ. δολαρίων, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο. Το Μπρούκλιν επιχείρησε να τον ανταλλάξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία των μεταγραφών, ωστόσο τελικά ο Τόμας έμεινε ελεύθερος.

Τι είπε ο Τόμας μετά τη μεταγραφή του στους Μπακς

«Επέλεξα το Μιλγουόκι γιατί με ήθελαν πραγματικά και μου είπαν ότι με παρακολουθούν εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Τόμας στο Andscape. «Χαίρομαι που αυτή η ευκαιρία έγινε πραγματικότητα και ανυπομονώ να γνωρίσω όλους στην ομάδα και να βοηθήσω όσο πιο άμεσα μπορώ».

Τη φετινή σεζόν, ο Τόμας ήταν δεύτερος σκόρερ των Νετς με 15,6 πόντους κατά μέσο όρο, προσθέτοντας 3,1 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ σε 24 συμμετοχές, έχοντας χάσει 20 παιχνίδια λόγω θλάσης στον αριστερό δικέφαλο. Την περίοδο 2023-24 ήταν ο πρώτος σκόρερ του Μπρούκλιν με 22,5 πόντους ανά αγώνα, ενώ το 2024-25 είχε μέσο όρο 24,0 πόντους σε 25 παιχνίδια, πριν περιοριστεί εκ νέου από τραυματισμούς.

Στη μέχρι τώρα καριέρα του στο ΝΒΑ, ο Τόμας μετρά κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 239 αγώνες κανονικής περιόδου. Επιλέχθηκε στο Νο 27 του ντραφτ του 2021 από τους Νετς, προερχόμενος από το LSU.