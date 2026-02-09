sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τον Καμ Τόμας μετά το «διαζύγιο» με τους Νετς
Μπάσκετ 09 Φεβρουαρίου 2026, 13:11

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τον Καμ Τόμας μετά το «διαζύγιο» με τους Νετς

Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς έγινε ο Καμ Τόμας μετά την αποχώρηση του από τους Νετς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την Κυριακή την απόκτηση του free agent Καμ Τόμας, λίγες ημέρες μετά την αποδέσμευσή του από τους Μπρούκλιν Νετς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της trade deadline.

Ο 24χρονος Καμ Τόμας είχε μια συχνά τεταμένη σχέση με τους Νετς και το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε μονοετές qualifying offer ύψους 5,9 εκατ. δολαρίων, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο. Το Μπρούκλιν επιχείρησε να τον ανταλλάξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία των μεταγραφών, ωστόσο τελικά ο Τόμας έμεινε ελεύθερος.

Τι είπε ο Τόμας μετά τη μεταγραφή του στους Μπακς

«Επέλεξα το Μιλγουόκι γιατί με ήθελαν πραγματικά και μου είπαν ότι με παρακολουθούν εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Τόμας στο Andscape. «Χαίρομαι που αυτή η ευκαιρία έγινε πραγματικότητα και ανυπομονώ να γνωρίσω όλους στην ομάδα και να βοηθήσω όσο πιο άμεσα μπορώ».

Τη φετινή σεζόν, ο Τόμας ήταν δεύτερος σκόρερ των Νετς με 15,6 πόντους κατά μέσο όρο, προσθέτοντας 3,1 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ σε 24 συμμετοχές, έχοντας χάσει 20 παιχνίδια λόγω θλάσης στον αριστερό δικέφαλο. Την περίοδο 2023-24 ήταν ο πρώτος σκόρερ του Μπρούκλιν με 22,5 πόντους ανά αγώνα, ενώ το 2024-25 είχε μέσο όρο 24,0 πόντους σε 25 παιχνίδια, πριν περιοριστεί εκ νέου από τραυματισμούς.

Στη μέχρι τώρα καριέρα του στο ΝΒΑ, ο Τόμας μετρά κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 239 αγώνες κανονικής περιόδου. Επιλέχθηκε στο Νο 27 του ντραφτ του 2021 από τους Νετς, προερχόμενος από το LSU.

Headlines:
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
NBA 09.02.26

Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έρχονται από εννιά συνεχόμενες νίκες και δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό σερί· είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι το παρόν μπορεί να γίνει αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Γεώργιος Μαζιάς
Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της Super League – Τα παιχνίδια των τριών διεκδικητών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Σύνταξη
Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague
Μπάσκετ 09.02.26

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague

Οι Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς, για 48 ώρες θα είναι στη waiver list, όμως ανοίγει ο δρόμος επιστροφής στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει… ματιές στην περίπτωση του.

Σύνταξη
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Woman 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο