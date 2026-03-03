Tι έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του στην δράση (vid)
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την αναμέτρηση με τους Μπόστον Σέλτικς, όπου ο «Greek Freak» επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.
Πέντε εβδομάδες χρειάστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να πατήσει ξανά παρκέ με τους Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο τα πράγματα παραμένουν δύσκολα για τα «ελάφια» που είδαν τους Μπόστον Σέλτικς να περνούν από… πάνω τους με 108-81.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπήκε δυναμικά στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και έδειξε από νωρίς τη διάθεσή του να χτυπήσει τους «κέλτες» κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος με 12 πόντους. Ωστόσο, στο δεύτερο, η συνολικά κακή εικόνα της ομάδας του Ντέιβιντ Ρίβερς τράβηξε κι εκείνον προς τα κάτω.
Έτσι, ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το παιχνίδι μετρώντας 19 πόντους (7/16 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 βολές), κατέβασε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 1 μπλοκ και μαζί 3 λάθη, στα 25 λεπτά που παρέμεινε στο παρκέ για τους Μπακς.
Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
