Μπακς – Σέλτικς 81-108: Νέα βαριά ήττα για το Μιλγουόκι στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο

Η επιστροφή στα παρκέ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 38 ολόκληρες μέρες δεν συνδυάστηκε με καλή εμφάνιση από τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι είδαν τους Μπόστον Σέλτικς να περνούν… αέρα από το «Fiserv Forum» με 108-81.

Οι «κέλτες» είχαν τα ηνία της αναμέτρησης σε όλη τη διάρκειά της, μην αφήνοντας περιθώρια στα «ελάφια» να διεκδικήσουν κάτι από την αναμέτρηση. Έτσι οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 41-20, ενώ το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς βρίσκεται εκτός πλέι ιν όντας στην 11η θέση με ρεκόρ 26-34.

Ο «Greek Freak» φρόντισε να ξεχωρίσει άμεσα έχοντας 19 πόντους με 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ, στα 25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, έχοντας τις βοήθειες των Ουσμάν Ντιένγκ με 13 και Μπόμπι Πόρτις με 12 πόντους. Από την άλλη, ο Πέιτον Πρίτσαρντ σταμάτησε στους 25 πόντους, ο Ούγκο Γκονζάλεθ είχε 18 πόντους και 16, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ μέτρησε 18.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-30, 43-57, 65-83, 81-108

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Εκτός έδρας νίκες για Ρόκετς, Νάγκετς και Κλίπερς

Στα υπόλοιπα παιχνίδια στο ΝΒΑ, οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν από την έδρα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 123-119, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Αλπερέν Σενγκούν με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά και τον Κέβιν Ντουράντ με 30. Για τους πρωτευουσιάνους Μπιλάλ Κουλιμπαλί και Σαρίφ Κούπερ είχαν 23 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Δύσκολο διπλό για τους Ντένβερ Νάγκετς στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 128-125, αφού τα… χρειάστηκαν στο φινάλε βλέποντας τους αντιπάλους τους να προσπερνούν. Εκπληκτικός Τζαμάλ Μάρεϊ με 45 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, για τους «μορμόνους» ο Κεγιόντε Τζορτζ μέτρησε 36 πόντους.

Τέλος, με τη νίκη από το Σαν Φρανσίσκο έφυγαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικρατώντας με 114-101 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με ανατροπή στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Ο Καουάι Λέοναρντ κατέγραψε 23 πόντους, ενώ για τους «πολεμιστές» ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι είχε 22 πόντους.