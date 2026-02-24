Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο «EuroInsiders» powered by Betsson, παραχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλώντας για την καριέρα του. Ο Έλληνας σέντερ αναφέρθηκε πολλά θέματα, όμως αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν μια ιστορία με μια συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, ο διεθνείς αθλητής έθεσε τους στόχους τους, τονίζοντας πως θέλει να κερδίσει τίτλους με τη φανέλα του Άρη Betsson.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

Για τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από ένα ματς:

«Έπαιζα και δεν ήταν ότι ήμουν απαραίτητα κακός, απλά ήμουν χωρίς ενέργεια. Και ήρθε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και του λέω, “Γιατί το λες αυτό;”. Μου είπε, “Απλά τρέχεις πάνω-κάτω. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν σου λέω να βάζεις τρίποντα. Δεν σου λέω να σκοράρεις. Απλά κάνε σαν να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και μου είπε επίσης: “Αν δεν σου αρέσει το μπάσκετ μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Δεν έχει σημασία. Θα σε φροντίσω εγώ”. Και αυτό με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να με φροντίσεις. Θα τα καταφέρω μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια στιγμή που αποτέλεσε σημείο που άλλαξε την καριέρα του προς το καλύτερο.

Για τις φιλοδοξίες του: «Ήρθα σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να κερδίσω μαζί τους. Όπως βλέπετε είμαστε σε έναν χώρο με πολλά τρόπαια γύρω μας. Θέλω να μπορώ να πω ότι έχω κατακτήσει ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα».

Επίσης ο 28χρονος σέντερ στάθηκε με συγκίνηση στη σημασία του να εκπροσωπεί την Ελλάδα μαζί με τα αδέλφια του, τονίζοντας το ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος αυτής της εμπειρίας για την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

«Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αισθάνομαι ότι έχουμε ως οικογένεια και ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βίντεο με εμάς στο YouTube, που λέει οι αδελφοί Αντετοκούνμπο που παίζουν στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι ότι το είπα στον Γιάννη, και του είπα πως όταν μεγαλώσουμε, θα το δείχνουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί».

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και στη νέα πρόκληση της καριέρας του με τον Άρη Betsson, εκφράζοντας τον σεβασμό του για την ιστορία του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της ομάδας.

«Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία, οπότε θέλω να μπορώ να λέω ότι πήρα ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα», τόνισε, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δίψα του για διάκριση και επιτυχίες.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο Euro Insiders powered by Betsson