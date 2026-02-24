sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
Μπάσκετ 24 Φεβρουαρίου 2026, 22:28

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο Euro Insiders powered by Betsson και μεταξύ άλλων αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που του επηρέασε την καριέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο «EuroInsiders» powered by Betsson, παραχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλώντας για την καριέρα του. Ο Έλληνας σέντερ αναφέρθηκε πολλά θέματα, όμως αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν μια ιστορία με μια συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, ο διεθνείς αθλητής έθεσε τους στόχους τους, τονίζοντας πως θέλει να κερδίσει τίτλους με τη φανέλα του Άρη Betsson.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

Για τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από ένα ματς:

«Έπαιζα και δεν ήταν ότι ήμουν απαραίτητα κακός, απλά ήμουν χωρίς ενέργεια. Και ήρθε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και του λέω, “Γιατί το λες αυτό;”. Μου είπε, “Απλά τρέχεις πάνω-κάτω. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν σου λέω να βάζεις τρίποντα. Δεν σου λέω να σκοράρεις. Απλά κάνε σαν να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και μου είπε επίσης: “Αν δεν σου αρέσει το μπάσκετ μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Δεν έχει σημασία. Θα σε φροντίσω εγώ”. Και αυτό με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να με φροντίσεις. Θα τα καταφέρω μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια στιγμή που αποτέλεσε σημείο που άλλαξε την καριέρα του προς το καλύτερο.

Για τις φιλοδοξίες του: «Ήρθα σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να κερδίσω μαζί τους. Όπως βλέπετε είμαστε σε έναν χώρο με πολλά τρόπαια γύρω μας. Θέλω να μπορώ να πω ότι έχω κατακτήσει ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα».

Επίσης ο 28χρονος σέντερ στάθηκε με συγκίνηση στη σημασία του να εκπροσωπεί την Ελλάδα μαζί με τα αδέλφια του, τονίζοντας το ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος αυτής της εμπειρίας για την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

«Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αισθάνομαι ότι έχουμε ως οικογένεια και ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βίντεο με εμάς στο YouTube, που λέει οι αδελφοί Αντετοκούνμπο που παίζουν στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι ότι το είπα στον Γιάννη, και του είπα πως όταν μεγαλώσουμε, θα το δείχνουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί».

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και στη νέα πρόκληση της καριέρας του με τον Άρη Betsson, εκφράζοντας τον σεβασμό του για την ιστορία του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της ομάδας.

«Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία, οπότε θέλω να μπορώ να λέω ότι πήρα ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα», τόνισε, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δίψα του για διάκριση και επιτυχίες.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο Euro Insiders powered by Betsson

YouTube thumbnail

Headlines:
Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
Champions League 24.02.26

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Καραμπάγκ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)
Champions League 24.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)

Μετά το 3-3 στο Βέλγιο η Ατλέτικο νίκησε με το επιβλητικό 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στην Μαδρίτη και με συνολικό σκορ 7-4 πέρασε στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Τότεναμ ή Λίβερπουλ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 24.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι αθλητές και οι αθλήτριες αποσύρονται από τα τουρνουά τένις, αντιδρώντας στο φορτωμένο καλεντάρι – Το πάθημα του γυναικείου τουρνουά του Ντουμπάι και το πριμ των διοργανωτών της Ντόχα σε Αλκαράθ και Σίνερ για να μην αποσυρθούν!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο