Αντετοκούνμπο: «Προσπαθώ να βρω ρυθμό και να βοηθήσω όσο μπορώ τους Μπακς»

Με συντριβή των Μπακς, συνοδεύτηκε η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση μετά τον τραυματισμό του, καθώς τα «Ελάφια» ηττήθηκαν με 108-81 από τους Σέλτικς.

Ο Greek Freak αναφέρθηκε στο comeback του στο παρκέ και τόνισε ότι βρίσκεται σε μία φάση που προσπαθεί να βρει ρυθμό και να βοηθήσει τους Μπακς όσο μπορεί, αφού είχε παραμείνει στα πιτς για έξι εβδομάδες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

«Προσπαθώ να βρω ρυθμό. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ για έξι εβδομάδες και η δεύτερη φορά που έπαιξε με επαφές ήταν σήμερα. Νιώθω πως όσο πιο πολύ είμαι σε φόρμα, τόσο περισσότερο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω πως τώρα, είμαι σε μία κατάσταση που προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Να βρω το πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα».