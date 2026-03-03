Αντετοκούνμπο: «Προσπαθώ να βρω ρυθμό και να βοηθήσω όσο μπορώ τους Μπακς»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στη δράση.
- Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
- Ουσιαστική πρόληψη του HPV έρχεται με ενεργή συμμετοχή στον εμβολιασμό
- Σοκ: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο μάτι επιβάτη μέσα σε λεωφορείο - Κουβαλούσε και μαχαίρι
- Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών
Με συντριβή των Μπακς, συνοδεύτηκε η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση μετά τον τραυματισμό του, καθώς τα «Ελάφια» ηττήθηκαν με 108-81 από τους Σέλτικς.
Ο Greek Freak αναφέρθηκε στο comeback του στο παρκέ και τόνισε ότι βρίσκεται σε μία φάση που προσπαθεί να βρει ρυθμό και να βοηθήσει τους Μπακς όσο μπορεί, αφού είχε παραμείνει στα πιτς για έξι εβδομάδες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο
«Προσπαθώ να βρω ρυθμό. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ για έξι εβδομάδες και η δεύτερη φορά που έπαιξε με επαφές ήταν σήμερα. Νιώθω πως όσο πιο πολύ είμαι σε φόρμα, τόσο περισσότερο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω πως τώρα, είμαι σε μία κατάσταση που προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Να βρω το πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα».
- Αντετοκούνμπο: «Προσπαθώ να βρω ρυθμό και να βοηθήσω όσο μπορώ τους Μπακς»
- Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»
- Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
- Οι 100άρες στη Euroleague, η Μονακό και ο Ολυμπιακός (pic)
- Η υπόκλιση του Μουρίνιο στον Παυλίδη: «Κάνει εξαιρετική δουλειά…»
- Η Φλαμένγκο νίκησε με 8-0 και απέλυσε τον Φιλίπε Λουίς
- Η Γιουβέντους ανανέωσε το συμβόλαιο του ΜακΚένι (pic)
- Οι πιθανότητες για τον τίτλο στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις