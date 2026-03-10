Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του και προσπαθεί να βοηθήσει τους Μιλγουόκι Μπακς να συνεχίσουν να κυνηγούν τουλάχιστον στη δεκάδα που οδηγεί στο πλέι ιν ώστε η ομάδα να διεκδικήσει τα πλέι οφ.

Το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται «καυτό», αφού τότε είναι που ο «Greek Freak» θα κληθεί να αποφασίσει το μέλλον του, μιας και τον περασμένο Φεβρουάριο έφτασε κοντά στο να γίνει ανταλλαγή, μέχρι οι Μπακς να αποφασίσουν πως δεν ήθελαν να ακούσουν προσφορές για εκείνον.

Ο Μπόμπι Πόρτις, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Run It Back» και ρωτήθηκε για το τι πιστεύει πως θα κάνει ο Έλληνα σούπερ σταρ. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ των «ελαφιών» δεν φοβήθηκε να απαντήσει, αν και δεν είπε πολλά, τονίζοντας στην ερώτηση για το ποιες είναι οι πιθανότητες να μείνει ο Αντετοκούνμπο από το 1 έως το 10.

«Είμαι στο 5 αυτή τη στιγμή, αιωρείται η κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπόμπι Πόρτις στην τοποθέτηση του.