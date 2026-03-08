Μπακς – Τζαζ 113-99: «Καθάρισε» ο Αντετοκούνμπο για το Μιλγουόκι (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με σκορ 113-99.

Ο Greek Freak ήταν ο κορυφαίος των «ελαφιών» οδηγώντας τους στη νίκη. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής με 9/12 δίποντα και 9/15 βολές.

Ο Κούζμα τελείωσε με 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσε ο Ρόλινς με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τη Γιούτα 22 πόντους είχε ο Κιγιόντε Τζορτζ και στους 17 έμεινε ο Σένσαμπο.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς (27-35 το ρεκόρ τους) συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για μια θέση που οδηγεί στο play in της Ανατολής, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει μετά τα όσα κάνουν το τελευταίο διάστημα οι Χόρνετς.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ορλάντο Μάτζικ 92-119

Ατλάντα Χοκς – Φιλαδέλφεια 76ερς 125-116

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπρούκλιν Νετς 105-107

Μέμφις Γκρίζλις – Λος Άντζελες Κλίπερς 120-123

Μιλγουόκι Μπακς – Γιούτα Τζαζ 113-99

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 104-97