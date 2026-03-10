Στο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τα ονόματα των πρώτων προσωπικοτήτων που τιμώνται με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας (European Order of Merit) ανακοίνωσε σήμερα στο Στρασβούργο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Έλληνας σταρ του μπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η νέα αυτή ευρωπαϊκή διάκριση δημιουργήθηκε για να τιμά πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Όπως δήλωσε η κυρία Μέτσολα, «η Ευρώπη χτιζόταν πάντα από ανθρώπους που γεφύρωσαν διαφορές, έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ήπειρό μας».

Οι πρώτοι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από επιτροπή αποτελούμενη από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αντιπροέδρους Σοφί Βιλμέζ και Εύα Κόπαξ, καθώς και από τους Μισέλ Μπαρνιέ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα. Οι υποψηφιότητες προτάθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρώτοι των βραβείων και οι τρεις κατηγορίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roberta Metsola (@roberta.metsola)

Στην ανώτερη βαθμίδα, ως «Διακεκριμένα Μέλη», τιμώνται η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ο ιστορικός ηγέτης της πολωνικής αλληλεγγύης και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην κατηγορία «Αξιότιμα Μέλη» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ και η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον.

Στην κατηγορία «Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας» συγκαταλέγονται προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τιμάται για τη διεθνή του παρουσία και την επιρροή του ως ευρωπαίου αθλητή και πρότυπο κοινωνικής ένταξης, το ιρλανδικό συγκρότημα U2, η Ουκρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ολεξάντρα Ματβίιτσουκ και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ Χοσέ Αντρές.

Το νέο παράσημο θεσπίστηκε πέρυσι με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σούμαν, που θεωρείται αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται έως 20 διακρίσεις.

Η επίσημη τελετή απονομής των πρώτων παρασήμων θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων τιμηθέντων.