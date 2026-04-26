Σανς – Θάντερ 109-121: Ρεκόρ καριέρας ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και 3-0 οι πρωταθλητές (vid)

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε ρεκόρ καριέρας στην post season (42π.) και οδήγησε τους Θάντερ στη νίκη επί των Σανς με 121-109.

Η ομάδα του Οκλαχόμα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα των Σανς κι έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά των playoffs, απέχοντας μία νίκη από το κλείσιμο της σειράς.

Άξιος συμπαραστάτης του Σάι ήταν ο Έιτζεϊ Μίτσελ με 15 πόντους (6 ριμπάουντ), για τους ηττημένους πάλεψαν οι Ντίλον Μπρουκς (33 πόντοι, 4/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ) και Τζέιλεν Γκριν (26 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), αλλά η συνεισφορά τους δεν ήταν αρκετή.

Οι Θάντερ ήταν μπροστά, καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ ουσιαστικά την υπόθεση νίκη «κλείδωσε» ο SGA, που ευστόχησε σε ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης για το 102-87.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-33, 53-62, 79-87, 109-121

ΣΑΝΣ: Γκριν 26 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπρουκς 33 (4/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ιγκόνταρο 15 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπούκερ 16 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γκίλεσπι 7 (1/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ο’Νιλ 3, Μάλουατς 2, Χάισμιθ, Μπούγια, Νταν, Φλέμινγκ, Κόφι

ΘΑΝΤΕΡ: Ντορτ 9 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χόλμγκρεν 10 (7 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 9 (3 ριμπάουντ), Μίτσελ 15 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 42 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Καρούσο 13 (3/6 τρίποντα), Γουίγκινς 2, Γουάλας 6 (2/6 τρίποντα), Τζεϊλίν Γουίλιαμς 8 (6 ριμπάουντ), ΜακΚέιν 7 (4 ριμπάουντ), Τόπιτς, Κένριχκ Γουίλιαμς

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς 113-105

Φοίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-121

Ατλάντα Χοκς – Νιου Γιορκ Νικς 98-114

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντένβερ Νάγκετς 112-96