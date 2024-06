Ο Φιντάν δικαιολογεί τις απειλές Χεζμπολάχ: Η υποστήριξη στο Ισραήλ δεν θα ωφελήσει την Κύπρο ούτε την Ελλάδα

Η υποστήριξη της Λευκωσίας στο Ισραήλ δεν ωφελεί την Κύπρο ούτε την Ελλάδα, προειδοποίησε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Συγκεκριμένα ερωτηθείς για τις απειλητικές δηλώσεις του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, κατά της Κύπρου σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου στον Λίβανο, ο Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι «αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη απειλή και κίνδυνο επέκτασης εδώ.

Αυτός ο κίνδυνος θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται η γενοκτονία από το Ισραήλ. Τώρα, ειδικά ο Λίβανος είναι στην ατζέντα» για να προσθέσει ότι «οι παράγοντες του Λιβάνου που απειλούν την Κύπρο είναι προάγγελος αυτού του γεγονότος».

Ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Κύπρος «έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας» και ότι «πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση».

«Από την αρχή προειδοποιούμε τους Ευρωπαίους δρώντες για την «ελληνοκυπριακή διοίκηση». Ότι ο τόπος αυτός έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουμε συνεχώς στις αναφορές των πληροφοριών ότι η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νοτίου Κύπρου» (σ.σ. όπως ο ίδιος αναφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία) χρησιμοποιείται ως βάση από ορισμένες χώρες σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας.

Δηλαδή πτήσεις συλλογής πληροφοριών και στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς από εκεί για τη Γάζα. Όταν θέσαμε το θέμα στην ατζέντα, ανακήρυξαν αίφνης αυτό το μέρος ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση», υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Turkish FM Hakan Fidan says ongoing Israeli onslaught on Gaza poses bigger threat to region as he urges Greek-administered Cyprus to avoid becoming base to support Israeli missions pic.twitter.com/JOZy1IvbhC

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 24, 2024