Δύσκολο στοίχημα η πενταμερής για το Κυπριακό στη Γενεύη – Σε συντονισμό Αθήνα – Λευκωσία

Στη Γενεύη στις 17 και 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, σύμφωνα με την πρόσκληση του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Μεταξύ αυτών που θα έχουν προσκληθεί για να λάβουν μέρος είναι η Αθήνα, με την πρόσκληση να απευθύνεται στον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η Άγκυρα, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτριες δυνάμεις.

Πριν την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό, ο Χριστοδουλίδης αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο – σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο – καθώς Αθήνα και Λευκωσία θα εξετάσουν το σύνολο των δεδομένων που έχουν στη διάθεση τους καθώς και τα σενάρια που ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι.

Ενώ για τη συνάντηση φαίνεται ότι προετοιμάζεται και το Λονδίνο με τον Υπουργό Ευρώπης της Βρετανίας, ο οποίος έχει την ευθύνη για το Κυπριακό, να αναμένεται την Παρασκευή στην Κύπρο για συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Τατάρ.

Ωστόσο η Πενταμερής η οποία θα ξεκινήσει με δείπνο που θα παραθέσει στους συμμετέχοντες ο ΓΓ του ΟΗΕ, στις 17 Μαρτίου κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση αναμένεται να είναι. Στις 18 αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι διμερείς του Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες, αλλά και τους εκπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων.

Ο Γκουτέρες επιμένει να τονίζει τη δέσμευση του για στήριξη στην κατεύθυνση εξεύρεσης ενός κοινά αποδεκτού τρόπου να σπάσει το αδιέξοδο και να δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί μία δυναμική στο Κυπριακό.

Ο Χριστοδουλίδης πάντως την Τετάρτη επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν συζητά άλλη μορφή λύσης πέραν του συμφωνημένου πλαισίου.

Στον αντίποδα δείχνει να βρίσκεται ο τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, ο οποίος δηλώνει ότι πάει στη Γενεύη με στόχο για να προτάξει τις πάγιες θέσεις του που προτάσσουν την αναγνώριση των κατεχομένων.

Απέναντι στον Τατάρ ωστόσο στέκεται η αντιπολίτευση των κατεχομένων, με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουμάν να ξεκαθαρίζει ότι η συνάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί μία «ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων» και να θέτει το ζήτημα της πολιτικής ισότητας ως το πρωτεύον ζήτημα για τους τουρκοκύπριους. Σημειώνει δε ότι περιμένει να προσκληθεί στην πενταμερή από τον Τατάρ, ως είθισται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ερχιουμάν είναι η κύρια απειλή απέναντι στον Τατάρ και θεωρείται ότι ακόμα στηρίζει τη λύση της ομοσπονδίας, έστω και με πιο «χαλαρά» χαρακτηριστικά.

Και εάν εκλεγεί για πολλούς θα είναι ένα δείγμα ότι η τουρκική πλευρά ίσως κάνει μισό βήμα πίσω στο Κυπριακό.

Για τους πιο ρεαλιστές πάντως οι ελπίδες είναι ελάχιστες, για ουσιαστική πρόοδο.

Για την Αθήνα το Κυπριακό και το σπάσιμο του αδιεξόδου πάντως παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα. Θεωρείται δε ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να αποτελέσει μία αφορμή ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην τουρκική πλευρά για λύση στο Κυπριακό, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Την ίδια στιγμή η δεύτερη θητεία Τραμπ στο Λευκό Οίκο δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη Λευκωσία, με αρκετούς αναλυτές να κάνουν παραλληλισμούς με τους χειρισμούς του αμερικανού προέδρου απέναντι στην Ουκρανία, με το Κυπριακό.

Την Τετάρτη ο κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος είχε τηλεφωνική επικοινωνία τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Αντικείμενο της συνομιλίας οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Λευκωσίας και η εξέλιξη τους σε «στρατηγική συνεργασίας».

Telephone call today between Foreign Minister @CKombos and US Secretary of State @SecRubio, focusing on:

🔹🇨🇾 – 🇺🇸 relations, which have evolved into a strategic partnership.

🔹 Relayed strong commitment in contributing to tackling challenges, pursuing common interests and in… pic.twitter.com/T3bxn5b0EM

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) March 5, 2025