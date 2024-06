Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Φιντάν στη Βόρεια Μακεδονία – Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βόρεια Μακεδονία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης, που πραγματοποιείται στα Σκόπια.

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στα Σκόπια με τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης

FM George Gerapetritis met tdy in Skopje w/ Türkiye FM Hakan Fidan on the sidelines of #SEECP Summit pic.twitter.com/2j1OTuf7xe

