Οργάνωση δικαιωμάτων δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μασκοφόρους Ισραηλινούς εποίκους να σπάνε τα παράθυρα ενός σπιτιού χθες Παρασκευή 28 Ιουνίου στο παλαιστινιακό χωριό Τουρμούς Άγια στη Δυτική Όχθη.

Η οργάνωση δικαιωμάτων Yesh Din, η οποία δημοσίευσε το υλικό, αναφέρει ότι το ίδιο σπίτι είχε γίνει στόχος εποίκων την προηγούμενη ημέρα, με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να μην κάνουν τίποτα για να συλλάβουν τους υπόπτους.

Εν τω μεταξύ, οι έποικοι δημιούργησαν ένα παράνομο φυλάκιο έξω από το συγκεκριμένο χωριό.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις από τις ισραηλινές αρχές βίαιων εποίκων που επιτίθενται σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη είναι εξαιρετικά σπάνιες, οδηγώντας τις ΗΠΑ και έναν αυξανόμενο κατάλογο δυτικών χωρών να αρχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε ορισμένους από αυτούς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Our documentation via residents of Turmusaya: This morning, settlers attacked a house in the village, a few days after entering without causing harm. Today they came back and vandalized it, in front of a security camera. Several days ago a new outpost has been erected nearby. pic.twitter.com/gv45z6gcd4

— Yesh Din English (@Yesh_Din) June 28, 2024