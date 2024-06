Τα ισραηλινά άρματα μάχης εισέρχονται βαθύτερα στη δυτική Ράφα στη νότια Γάζα, ρίχνοντας οβίδες στις σκηνές των εκτοπισμένων, ενώ ένα τεθωρακισμένο όχημα ανατινάχθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό της Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει «ενοχλητική» και «απογοητευτική» την κριτική του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αναστολή μιας αμερικανικής παράδοσης όπλων στο Ισραήλ, καθώς το δημόσιο χάσμα μεταξύ των δύο συμμάχων συνεχίζει να εντείνεται.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε σπίτι που σκότωσε οκτώ ανθρώπους στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια πρωινή ισραηλινή επίθεση στα ανατολικά της Χαν Γιουνίς, αναφέρει το παλαιστινιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι σοροί των δύο ενηλίκων και ενός παιδιού μεταφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της νότιας Γάζας.

Ένα ελικόπτερο Απάτσι χρησιμοποίησε πολυβόλα εναντίον ανατολικών περιοχών της πόλης Ράφα και ένα ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος έπληξε το κέντρο της Ράφα, αναφέρει επίσης το πρακτορείο ειδήσεων.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Ayman Safadi για τη «συνεχιζόμενη καταστροφή» στη Γάζα, καθώς και για την επιδείνωση της κατάστασης των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο υπουργός ανησυχούν σοβαρά για το γεγονός ότι «εξακολουθεί να εμποδίζεται η πλήρης ανθρωπιστική πρόσβαση» στον πληθυσμό της Γάζας εν μέσω του ισραηλινού συνοριακού αποκλεισμού του εμπόλεμου παλαιστινιακού εδάφους.

Ο Safadi δήλωσε ότι μίλησε στον Μπορέλ για την επείγουσα ανάγκη η ΕΕ να αναλάβει «πραγματική δράση για να σταματήσει το έγκλημα πολέμου του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού».

«Ένα ριζοσπαστικό, ρατσιστικό Ισραήλ δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο. Πρέπει να αντιμετωπίσει κυρώσεις & να λογοδοτήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

