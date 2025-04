Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν, Τουρκμενιστάν αναγνωρίζουν την Τουρκία ως στρατό κατοχής στην Κύπρο

Το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και το Τουρκμενιστάν αναγνώρισαν επίσημα την Τουρκία ως «κατοχική δύναμη» στην Κύπρο, υιοθετώντας τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι χώρες αυτές είναι μέλη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (OTS), υπέγραψαν την στήριξη και υιοθέτηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ κατά τη Σύνοδο ΕΕ–Κεντρικής Ασίας του Απριλίου, καταστρέφοντας τις ελπίδες της Τουρκίας για διεθνή αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια Συνόδου Κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 4 Απριλίου στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, οι χώρες δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία καταδικάζουν τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους από την Τουρκία το 1983.

🇰🇿🇺🇿🇰🇬🇹🇲🇪🇺🇨🇾 Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan have officially recognized Turkey as an “occupying power” in Cyprus by endorsing UN Security Council Resolutions 541 and 550, a move that follows the EU’s announcement of a €12 billion investment package for… pic.twitter.com/1K8BYpwJCP

