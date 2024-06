Εικόνες φρίκης από τη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έδεσαν και περιέφεραν τραυματισμένο Παλαιστίνιο στο καπό τζιπ

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έδεσαν έναν τραυματία Παλαιστίνιο πάνω στο καπό ενός στρατιωτικού τζιπ και τον μετέφεραν κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στην Τζενίν, στην κατεχόμενη πόλη στη Δυτική Όχθη.

Βίντεο, που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύεται από το Reuters, δείχνει έναν Παλαιστίνιο κάτοικο της Τζενίν, τον Μουτζάχεντ Αζμί, δεμένο πάνω στο καπό του τζιπ, καθώς το τελευταίο περνάει δίπλα από δύο ασθενοφόρα.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά τραυματίζοντας έναν ύποπτο και τον συνέλαβαν.

Στη συνέχεια, στρατιώτες παραβίασαν το στρατιωτικό πρωτόκολλο. «Ο ύποπτος συνελήφθη από τις δυνάμεις που τον έδεσαν πάνω σε ένα όχημα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο στρατός τόνισε ότι η «συμπεριφορά των στρατιωτών στο βίντεο του περιστατικού δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες» του ισραηλινού στρατού και ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν μέτρα.

Το άτομο μεταφέρθηκε σε γιατρούς για να λάβει θεραπεία, τόνισαν οι IDF.

Το Reuters κατόρθωσε να εξακριβώσει την τοποθεσία που συνέβη το συμβάν από επιβεβαιωμένα και επαληθευμένα πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα όχημα που μεταφέρει ένα άτομο δεμένο πάνω σε ένα όχημα στην Τζενίν.

Η ημερομηνία του βίντεο επιβεβαιώθηκε από αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.

Σύμφωνα με την οικογένεια του Αζμί, έγινε μια επιδρομή σύλληψης και αυτός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής, και όταν η οικογένεια ζήτησε ασθενοφόρο, ο στρατός πήρε τον Μουτζάχεντ, τον έδεσε πάνω στο καπό και έφυγε.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, σχολίασε τα πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο με τον τραυματισμένο Παλαιστίνιο δεμένο στο καπό.

«Είναι εκπληκτικό το πώς ένα κράτος που γεννήθηκε πριν από 76 χρόνια έχει καταφέρει να ανατρέψει κυριολεκτικά το διεθνές δίκαιο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ η Αλμπανέζε.

«Αυτό κινδυνεύει να είναι το τέλος της πολυμέρειας, η οποία για ορισμένα κράτη μέλη με επιρροή δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σχετικό σκοπό», πρόσθεσε η ίδια.

#HumanShielding in action.

It is flabbergasting how a state born 76 years ago has managed to turn international law literally on its head.

This risks being the end of multilateralism, which for some influential member states no longer serves any relevant purpose.… https://t.co/swwjiuJYmG

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 22, 2024