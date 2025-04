DO’S: Εκμεταλλεύσου την θετική διάθεση που έχεις και go with the flow. Δέξου βοήθεια τόσο από συναδέλφους, όσο και από σημαντικά και έμπιστα άτομα του κύκλου σου, για να μπορέσεις να κλείσεις τις εκκρεμότητες που υπάρχουν πιο εύκολα και γρήγορα. Κάνε πράξεις που μπορούν να βελτιώσουν τις σε σχέση σου με τους γύρω σου, για να ηρεμήσεις ακόμα περισσότερο.

DON’TS: Μην αρχίσεις το drama και τις τάσεις κυκλοθυμίας, όσο κι αν νιώθεις ότι έτσι πρέπει να δράσεις. Θα υπάρξουν κάποια ζόρικα σκηνικά σήμερα, τα οποία θα σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Μην αλλάξεις, όμως, τρόπο αντιμετώπισης και συμπεριφοράς απέναντι στα λάθος άτομα. Μην κρατάς τις σκέψεις σου για σένα, γιατί όσο το κάνεις τόσο πιο μπερδεμένη θα είναι η ατμόσφαιρα.