Σε έναν 17χρονο που βρίσκεται ήδη υπό κράτηση απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο για τους θανάτους του τριών νεαρών κοριτσιών σε μια φρενήρη επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η βρετανική αστυνομία, ενώ διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Λονδίνο με απόηχο την επίρριψη ευθυνών στους μετανάστες. Ο έφηβος θα προφυλακιστεί και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Λίβερπουλ την Πέμπτη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 17χρονος τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για φόνο και απόπειρα δολοφονίας μετά το αιματηρό αμόκ τη Δευτέρα σε ένα «εργαστήριο γιόγκα και χορού της Τέιλορ Σουίφτ», μια εκδήλωση για τις καλοκαιρινές διακοπές για παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών στην αγγλική παραθαλάσσια πόλη. Τα τρία κορίτσια που σκοτώθηκαν ήταν ηλικίας 6 έως 9 ετών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το άτομο που κατηγορείται δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους επειδή είναι κάτω των 18 ετών.

Τα επεισόδια στο Σάουθπορτ την Τρίτη σημειώθηκαν μετά τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος πίσω από τα μαχαιρώματα ήταν «ριζοσπάστης ισλαμιστής μετανάστης που πέρασε τη Μάγχη». Στο Λονδίνο την Τετάρτη, χιλιάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ Στριτ, φωνάζοντας «Σώστε τα παιδιά μας», «Θέλουμε πίσω τη χώρα μας» και «Σταματήστε τις βάρκες», καθώς και αγγλικές ποδοσφαιρικές ιαχές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία και ότι ο ύποπτος γεννήθηκε στη Βρετανία, διαψεύδοντας τις εικασίες για την καταγωγή του. Ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών που φορούσαν κράνη σχημάτισε φράγμα γύρω από τους διαδηλωτές, οι οποίοι νωρίτερα πέταξαν φωτοβολίδες και καπνογόνα προς την Downing Street.

Η αστυνομία ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση ότι πάνω από 100 άτομα συνελήφθησαν για αδικήματα όπως βίαιη διατάραξη, επίθεση σε εργαζόμενο σε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και παραβίαση των όρων διαμαρτυρίας. Η αστυνομία ήταν προετοιμασμένη για περαιτέρω προβλήματα στο Σάουθπορτ, όπου περισσότεροι από 50 αστυνομικοί τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε βίαιες συγκρούσεις.

Αστυνομικά βαν τυλίχθηκαν στις φλόγες από ακροδεξιούς και οι διαδηλωτές πέταξαν τούβλα, μπουκάλια και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών και αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα στο τζαμί της πόλης. «Απλώς για να καθησυχάσουμε τις κοινότητες του Σάουθπορτ, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι ανησυχούν πραγματικά για το «θα το ξαναδούμε αυτό απόψε;» – είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για απόψε και για το επόμενο Σαββατοκύριακο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Σερένα Κένεντι, επικεφαλής της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ.

Στην επίθεση της Δευτέρας στη συνήθως ήσυχη πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας, εκτός από τα τρία κορίτσια που σκοτώθηκαν, άλλα οκτώ παιδιά μαχαιρώθηκαν. Πέντε παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, μαζί με δύο ενήλικες που προσπάθησαν να τα προστατεύσουν.

Οι δηλώσεις της αστυνομίας ότι ο ύποπτος είχε γεννηθεί στη Βρετανία δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές, που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν υποστηρικτές μιας δεξιάς, αντι-ισλαμικής και αντιμεταναστευτικής ομάδας, να στοχεύσουν το τέμενος του Σάουθπορτ και να επιτεθούν στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Οι πολιτικοί και η αστυνομία δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια δεν ήταν από την περιοχή και ότι οι συγκρούσεις απομάκρυναν τη μεγάλη αγρυπνία στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι για να αποτίσουν φόρο τιμής στα νεαρά θύματα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 53 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ οκτώ νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων και τραυμάτων στο κεφάλι. Επίσης τρεις αστυνομικοί σκύλοι τραυματίστηκαν.

Η αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε αηδιασμένη και συγκλονισμένη από τη βία. Τέσσερις άνδρες, ηλικίας μεταξύ 31 και 39 ετών, συνελήφθησαν και η αστυνομία προσπαθούσε να εντοπίσει και άλλους εμπλεκόμενους. Πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν μεθυσμένοι ή έπιναν μπύρες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

«Βρίσκονταν εκεί καθαρά για χουλιγκανισμό και τραμπουκισμό, όσον αφορά την άσκηση αυτού του επιπέδου βίας και αυτής της συμπεριφοράς στους δρόμους του Σάουθπορτ, και αυτό δεν είναι αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η κοινότητα», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τους «βίαιους κακοποιούς» και δήλωσε ότι «θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου».Την Τετάρτη, οι δρόμοι στο Σάουθπορτ ήταν γεμάτοι με τούβλα από σπασμένους τοίχους, σπασμένα μπουκάλια, μεγάλους κάδους απορριμμάτων και το περιεχόμενό τους. Η απανθρακωμένη άσφαλτος μαρτυρούσε τα οχήματα της αστυνομίας που είχαν πυρποληθεί ένα βράδυ νωρίτερα.

«Αυτό που είδα χθες το βράδυ ήταν απολύτως αποτρόπαιο. … Ήταν καταστροφικό και κατά κάποιο τρόπο απομακρύνεται από αυτό που συνέβη, που είναι η τραγωδία αυτών των θανάτων», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο Sky News. Οι θαυμαστές της Taylor Swift έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 270.000 λίρες για να βοηθήσουν τις οικογένειες των θυμάτων καθώς και για τα έξοδα του νοσοκομείου όπου νοσηλεύονταν κάποια από τα παιδιά.

Κάποια από τα παιδιά και τους ενήλικες που προσπάθησαν να τα προστατέψουν νοσηλεύονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

