Τριάντα εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από ταραχές που ξέσπασαν στο Σάουθπορτ, λίγες ώρες μετά τη διεξαγωγή ολονυκτίας στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης με μαχαίρι, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Merseyside δήλωσε ότι οκτώ αστυνομικοί υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων κατάγματα, εκδορές και διάσειση.

Ένας αστυνομικός έπεσε αναίσθητος από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί σκύλοι.

Η αναταραχή, στην οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, πιστεύεται ότι συμμετείχαν υποστηρικτές της English Defence League, ξεκίνησε μόλις λίγους δρόμους μακριά από το σημείο της ολονυχτίας, κοντά σε ένα τζαμί στην οδό St Luke’s Road στο Σάουθπορτ.

“We want our country back” A mob has gathered outside a mosque in Southport to chant the same hateful slogans heard on Robinson’s far right demo in London

This is a disgusting response to the tragedy. We cannot allow the far right to capitalise on the loss of precious lives https://t.co/b5JTv2T1vU

— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) July 30, 2024