Ένα μικρό αστυνομικό αεροσκάφος συνετρίβη στη θάλασσα κοντά σε μια δημοφιλή παραλιακή πόλη της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ατόμων που επέβαιναν σε αυτό, δήλωσαν οι αρχές.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση στο πλαίσιο προετοιμασίας για άσκηση με αλεξίπτωτα στην περιοχή Hua Hin, όταν συνετρίβη γύρω στις 8 το πρωί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Βασιλικής Αστυνομίας της Ταϊλάνδης.

Το βίντεο με την πτώση:

A Royal Thai Police aircraft, identified as a Viking DHC-6 Twin Otter, crashed into the sea near Hua Hin, Prachuab Khiri Khan province, southern Thailand, at approximately 8:00 a.m. local time, killing all six police officers on board. pic.twitter.com/eYJSN0Mvy1

— T_CAS videos (@tecas2000) April 25, 2025