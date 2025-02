Ένα μαχητικό αεροσκάφος Mirage – 2000 της ινδικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη σε χωράφι στην περιοχή Σιβπούρι της Μαντχία Πραντές το απόγευμα της Πέμπτης μετά από δυσλειτουργία του συστήματος, όπως ανακοίνωσε η Ινδική Πολεμική Αεροπορία – IAF και μετέφερε η Business Standard. Πλέον υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες σε καλή ανάλυση.

Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, αλλά υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Γκουαλιόρ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν σε πτήση ρουτίνας, έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του γύρω στις 2.40 μ.μ., δήλωσε εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι ένα πρόβλημα οδήγησε στο ατύχημα.

«Ένα αεροσκάφος Mirage 2000 της IAF συνετρίβη κοντά στο Σιβπούρι κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ρουτίνας σήμερα, αφού αντιμετώπισε δυσλειτουργία του συστήματος. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια. Έχει διαταχθεί έρευνα από την IAF για να εξακριβωθούν τα αίτια του ατυχήματος», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Το μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σε γεωργικό χωράφι κοντά σε ένα χωριό στην περιοχή Shivpuri, είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Gwalior, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. «Οι χωρικοί ενημέρωσαν ότι ένα αεροπλάνο είχε συντριβεί κοντά στο χωριό Barheta Sunari, στα όρια του αστυνομικού τμήματος Karera.

Το αεροσκάφος Mirage με δύο πιλότους απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Gwalior. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Ένα ελικόπτερο στάλθηκε στο σημείο για να μεταφέρει αεροπορικώς τους πιλότους», δήλωσε ο πρόσθετος επιθεωρητής της αστυνομίας της περιοχής Shivpuri, Sanjeev Mule.

#WATCH | Madhya Pradesh | A Mirage 2000 aircraft of the IAF crashed near Shivpuri, Gwalior, during a routine training sortie today, after encountering a system malfunction. Both the pilots ejected safely, says Indian Air Force. pic.twitter.com/pln9op29gz

