Ένα πυροσβεστικό όχημα από το αεροδρόμιο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, και ακολούθησαν γρήγορα περισσότεροι διασώστες.

«Υπήρχε τόσος καπνός και η θερμοκρασία ήταν απίστευτα υψηλή», δήλωσε ο Pipkin. «Πάλευαν πραγματικά για να σβήσουν τη φωτιά».

Μια ντουζίνα σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, και οι κάτοικοι του Brethren Village κλήθηκαν προσωρινά να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

«Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα θαύμα, αλλά το γεγονός ότι συνέβη αεροπορικό δυστύχημα όπου όλοι επέζησαν και κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε είναι κάτι εκπληκτικό», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

#BREAKING We are on the scene of a downed plane in Lancaster Co. It crashed into the parking lot of a retirement home around 3:30 pm.

FAA confirms five people were in the plane. #lancasterplanecrash #lancastercounty @CBS21NEWS

PICS/VID: Christa Leighton and Brian Pipkin pic.twitter.com/XdHDFm04nS

— Maxine Rose (@maxrosenews) March 9, 2025