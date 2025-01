Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ φέρεται να είναι ασφαλής μετά τη συντριβή μονοθέσιου μαχητικού αεροσκάφους F-35 χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης σε βάση στην Αλάσκα (στη φωτογραφία, επάνω, καπνοί αναδύονται από τα συντρίμμια του F-35 μετά την πτώση του στον διάδρομο προσγείωσης).

Ο πιλότος αντιμετώπισε μια «δυσλειτουργία εν πτήσει», αλλά κατάφερε να εκτιναχθεί από το αεροσκάφος, δήλωσε ο συνταγματάρχης Πολ Τάουνσεντ, διοικητής της 354ης Πτέρυγας Μάχης, σε συνέντευξη Τύπου.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk

— BNO News (@BNONews) January 29, 2025