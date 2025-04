Η «διπλωματία του χόκεϊ επί πάγου» - Θα γίνουν τα ματς που συζήτησαν Πούτιν και Τραμπ;

Σειρά αγώνων χόκεϊ επί πάγου ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς παίκτες είναι πιθανό να γίνουν στην Αγία Πετρούπολη και στην Ουάσινγκτον κάποια στιγμή στο μέλλον, όπως δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ σήμερα Δευτέρα.

Η πρώτη αναφορά στα ματς έγινε από το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το τηλεφώνημα ανάμεσα σε Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του να οργανωθούν παιχνίδια χόκεϊ επί πάγου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η σχετική ανάρτηση:

📞 During phone convo with the Russian President, @realDonaldTrump expressed support for Vladimir #Putin‘s idea to hold ice hockey matches in both the US and Russia between our all-stars from the @NHL and the @khl_eng 👍https://t.co/WbQzcGOmPB#RussiaUS 🇷🇺🏒🇺🇸 pic.twitter.com/af9I9LceW3

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 19, 2025