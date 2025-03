Κρεμλίνο: Ο Τραμπ συμφώνησε να γίνουν παιχνίδια χόκεϊ επί πάγου ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς παίκτες

Παιχνίδια χόκεϊ επί πάγου ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς παίκτες πρότεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει την πρόταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων.

Στη ρωσική ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την ιδέα του Βλαντίμιρ Πούτιν να διοργανωθούν αγώνες χόκεϊ στις ΗΠΑ και τη Ρωσία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών παικτών που παίζουν στην NHL και την KHL».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Kremlin:

Trump backed Putin’s idea of organising ice hockey games in the US between Russia and US players.

— Clash Report (@clashreport) March 18, 2025