Ξεχωριστές ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν που κράτησε λίγο περισσότερο από δυόμισι ώρες.

Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Ρωσία συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για 30 ημέρες, με τον Ρώσο πρόεδρο να δίνει άμεσα τη σχετική εντολή στον ρωσικό στρατό.

Επίσης, θα γίνουν ανταλλαγές αιχμαλώτων ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ οι συνομιλίες θα συνεχιστούν «για την εφαρμογή της θαλάσσιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, την πλήρη κατάπαυση του πυρός και τη μόνιμη ειρήνη», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι:

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Πούτιν μίλησαν για την ανάγκη ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί με μια διαρκή ειρήνη. Τόνισαν επίσης την ανάγκη βελτίωσης των διμερών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Το αίμα και η περιουσία που τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία ξοδεύουν σε αυτόν τον πόλεμο θα ήταν καλύτερο να δαπανηθούν για τις ανάγκες των λαών τους.

Αυτή η σύγκρουση δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει και θα έπρεπε να έχει τερματιστεί εδώ και πολύ καιρό με ειλικρινείς και καλόπιστες ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η κίνηση προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με την κατάπαυση του πυρός για την ενέργεια και τις υποδομές, καθώς και με τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της θαλάσσιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, την πλήρη κατάπαυση του πυρός και τη μόνιμη ειρήνη. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν αμέσως στη Μέση Ανατολή.

Οι ηγέτες μίλησαν σε γενικές γραμμές για τη Μέση Ανατολή ως περιοχή δυνητικής συνεργασίας για την πρόληψη μελλοντικών συγκρούσεων. Συζήτησαν περαιτέρω την ανάγκη να σταματήσει η διάδοση των στρατηγικών όπλων και θα συνεργαστούν με άλλους για να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή. Οι δύο ηγέτες συμμερίζονται την άποψη ότι το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να είναι σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ένα μέλλον με βελτιωμένες διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας έχει τεράστιες προοπτικές. Αυτό περιλαμβάνει τεράστιες οικονομικές συμφωνίες και γεωπολιτική σταθερότητα όταν επιτευχθεί ειρήνη».

Η σχετική ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ:

Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Vladimir Putin:

Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…

