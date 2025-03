Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν για την Ουκρανία, με την τηλεφωνική επικοινωνία να κρατάει πάνω από μιάμιση ώρα, σύμφωνα με το NBC.

Το αμερικάνικο μέσο επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου για την πληροφορία που μετέδωσε, ενώ σημειώνει ότι δεν δόθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης του πολυαναμενόμενου τηλεφωνήματος.

Την ολοκλήρωση της επικοινωνίας των δύο ηγετών επιβεβαίωσε στη συνέχεια και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#BREAKING Phone call between Putin and Trump has concluded, Kremlin spokesman Peskov tells Russian state news agency Tass pic.twitter.com/EtOWtuUoif



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο προέδρων, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο έκανε δύο αναρτήσεις. Στη μία από αυτές είχε γράψει ότι η επικοινωνία των δύο ηγετών εξελισσόταν καλά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Το CNN επικαλείται ρωσική πηγή που υποστηρίζει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πήγε «πολύ καλά».

Διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι αναμένεται ανακοίνωση από τα δύο μέρη, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι συνήθως σύντομες και δεν δίνουν πολλές πληροφορίες.

Ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι ο κόσμος σήμερα έγινε ένα «ασφαλέστερο μέρος» υπό τους Πούτιν και Τραμπ.

«Ιστορικό, επικό», γράφει σε πανηγυρική του ανάρτηση στο Χ:

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia

— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) March 18, 2025