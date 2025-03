Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε σε συνάντηση της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών λίγο πριν από το τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα, για τον έλεγχο του κατεχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ρώσος πρόεδρος στην ομιλία του χαρακτήρισε «παράνομες» τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η απειλή των κυρώσεων θα κρέμεται πάντα πάνω από τη Ρωσία, διότι «οι ανταγωνιστές μας θα θέλουν πάντα να περιορίζουν τη χώρα μας και να αποδυναμώνουν τις οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητές της».

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το τηλεφώνημα Πούτιν – Τραμπ αναμένεται περίπου στις 15:00 με 17:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, η ομιλία του Πούτιν τελείωσε περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Μάλιστα, το γεγονός έχει αρχίσει και σχολιάζεται από διεθνή ΜΜΕ και στα social media, ενώ έγινε υπενθύμιση στον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με το τηλεφώνημα με τον Τραμπ, με τον ίδιο να γελάει.

Putin is meant to be speaking to Trump around now, but he is talking to a room full of oligarchs instead

— According to Peskov’s statements, your conversation with Donald Trump should take place before 6 PM.

— Don’t listen to him.

Trump: «Today, I will talk to Putin.»… pic.twitter.com/cl4OO2rnL8

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2025