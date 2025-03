Στις 16:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες μιλούν ήδη μία ώρα και η επικοινωνία προχωράει καλά. Το τηλεφώνημα θα κρατήσει όσο χρειαστεί, όπως έχει ανακοινωθεί, καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα συζητηθούν.

Η ανάρτηση του Νταν Σκαβίνο, αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στο Χ:

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.

— Dan Scavino (@Scavino47) March 18, 2025