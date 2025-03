Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ανάρτηση, ενώ ήταν σε εξέλιξη το τηλεφώνημα ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση από τη Φινλανδία, όπου μαζί με τη σύζυγό του, Ολένα βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

«Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ και την Πρώτη Κυρία Σουζάν Ίνες – Στουμπ, τον Πρόεδρο της Βουλής Γιούσι Χάλα-άχο και μέλη του Κοινοβουλίου, τον Πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών», ενημέρωσε ο Ζελένσκι, ενώ γνωστοποίησε και το πρόγραμμα συναντήσεων της συζύγου του.

«Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν την αμυντική υποστήριξη, τις επενδύσεις στην ουκρανική παραγωγή όπλων και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας, τη φινλανδική εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας και την κατασκευή καταφυγίων, την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τον συντονισμό των προσπαθειών για τον δίκαιο τερματισμό του πολέμου. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όλα όσα σχετίζονται με την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να αποφασίζονται μαζί με την Ευρώπη», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Together with the First Lady @ZelenskaUA, I am on an official visit to our friends and principled allies—Finland.

Meetings will be held with President Alexander Stubb and First Lady Suzanne Innes-Stubb, Speaker Jussi Halla-aho and members of Parliament, Prime Minister Petteri… pic.twitter.com/3zRtvxn5o1

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2025