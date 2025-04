Άρνε Σλοτ για τις μεταγραφές του καλοκαιριού: «Θα κάνουμε την ομάδα πολύ δυνατή» (pic)

Ο Άρνε Σλοτ σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά το παιχνίδι με τη Γούεστ Χαμ αναφέρθηκε στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, λέγοντας πως θα κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα την επόμενη σεζόν.

Η Λίβερπουλ το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έκανε πολλές μεταγραφές (μόλις δύο Φεντερικό Κιέζα και Γκιόργκι Μαμαρντάσβιλι που δώθηκε δανεικός στην Βαλένθια) και στηρίχθηκε στους παίχτες που είχε την περασμένη σεζόν αλλά και σε παίκτες της ακαδημίας.

Παράλληλα, οι «Reds» έχουν καταφέρει μια πολύ σημαντική ανανέωση και παραμονή του Μοχάμεντ Σαλάχ αλλά και σύντομα του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

🚨👀 Arne Slot confirms busy summer ahead for Liverpool: “We will make this team very strong next season”. pic.twitter.com/MOySmUt25o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2025