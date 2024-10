Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακήρυξε επίσημα χθες Κυριακή νεκρούς δυο χειριστές που αγνοούνταν μετά τη συντριβή αεροσκάφους ηλεκτρονικού πολέμου κατά τη διάρκεια συνηθισμένης εκπαιδευτικής πτήσης στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

«Με βαριά καρδιά, μοιραζόμαστε (σ.σ. την είδηση) της απώλειας των δυο αγαπημένων μας» πιλότων, ανέφερε αξιωματικός του αμερικανικού ΠΝ, ο Τίμοθι Γουορμπέρτον. Η «προτεραιότητα» πλέον είναι να προσφερθεί φροντίδα και υποστήριξη «στις οικογένειες των πεσόντων αεροπόρων», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος, τύπου EA-18G Growler, συνετρίβη την περασμένη Τρίτη ανατολικά του όρους Ρενίερ, είχε ανακοινώσει το ΠΝ.

