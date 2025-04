Πόσο Stan είστε; Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Έμινεμ και τo ακραία εμμονικό fandom του

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της επιτυχίας του Eminem Stan, ο καθαρός πια από αλκοόλ και ναρκωτικά ράπερ επιστρέφει ως συμπαραγωγός ενός ντοκιμαντές για τους εμμονικούς θαυμαστές και τη σχέση τους με τους καλλιτέχνες που αποθεώνουν.

Το ντοκιμαντέρ STANS, παραγωγής Shady Films, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο SXSW London Screen Festival στις 2 Ιουνίου.

Σε σκηνοθεσία του Στίβεν Λέκαρτ, το STANS «εξερευνά την ψυχολογία πίσω από την πολυεπίπεδη σχέση μεταξύ ενός καλλιτέχνη και των θαυμαστών. Οι συνεργάτες του Έμινεμ, μαζί με μερικούς από τους πιο αφοσιωμένους οπαδούς του, πρωταγωνιστούν στο ντοκιμαντέρ» σημειώνει η παραγωγή.

Σε διανομή από το MTV Entertainment Studios, το STANS θα κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ στις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα το 2025.

Ο Eminem έκανε επίσημη τη συμμετοχή του στην ταινία όταν κάλεσε δημόσια τους φανατικούς θαυμαστές του να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ πέρυσι.

Ο Έμινεμ ζήτησε από τους πιο ένθερμους fans του να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, να περιγράψουν γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους Stans και αν η μουσική του Slim Shady τους έχει βοηθήσει ποτέ να ξεπεράσουν μια δύσκολη περίοδο.

Είναι μια σχέση παλιά όσο και η ιστορία της βιομηχανίας του θεάματος.

Από τότε που υπήρξαν αστέρια, υπήρξαν και φανατικοί θαυμαστές σχολίασε ο Γκιλ Κάουφμαν στο Billboard.

Αλλά μόνο όταν ο Έμινεμ έδωσε ένα όνομα στους πιο εμμονικούς, μοναδικά αφοσιωμένους θαυμαστές του, αναγνωρίσαμε το φαινόμενο των Stans.

Oι Stans δεν είναι πάντα καλοπροαίρετοι, και συχνά είναι το είδος εκείνων των θαυμαστών που είναι υπερβολικά εμμονικοί με τα ινδάλματα τους και ένας σταρ συνήθως προτιμά να μη συναντήσει αυτοπροσώπως.

Θέλοντας να φέρει σε πρώτο πλάνο τους πλέον «μονομανείς ειδήμονές του» ο Έμινεμ τόλμησε όχι μόνο να τους αποφύγει αλλά και να τους γνωρίσει, να τους προσεγγίσει και να τους καταλάβει.

Με ένα tweet-πρόσκληση, ο ράπερ ζήτησε από το κοινό του να απαντήσουν σε ερωτήσεις για να συμμετέχουν στο ιδιότυπο project.

Aνάμεσα σε αυτές ήταν τα «Πότε/πώς ακούσατε για πρώτη φορά τονΈμινεμ;», «Θα θεωρούσατε τον εαυτό σας ‘Stan’; Γιατί/γιατί όχι;» και «Συλλέγετε εμπορεύματα του Έμινεμ, φτιάχνετε έργα τέχνης του Έμινεμ, γράφετε fanfiction με πρωταγωνιστή τον Έμινεμ κ.α.; Αν ναι, παρακαλώ εξηγήστε λεπτομερώς».

Οι ερωτήσεις εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο, ρωτώντας τους θαυμαστές του ράπερ για το αγαπημένο τους τραγούδι, για το τραγούδι που τους άγγιξε σε «βαθιά προσωπικό επίπεδο» και γιατί, καθώς και με ποια κομμάτια από την ιστορία του Έμινεμ ταυτίζονται.

Ο ράπερ και η ομάδα ζήτησε επίσης να μάθει αν η μουσική του τους έχει βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές, πράγματα που έχουν καταφέρει χάρη στα τραγούδια του, αν έχουν γνωρίσει τον ράπερ (πού/πότε) και πώς ήταν η αλληλεπίδραση, και, φυσικά, αν έχουν φωτογραφίες ή βίντεο από τη συνάντηση με τον Mάρσαλ.

Προσπαθώντας να μετρήσει την αφοσίωση των θαυμαστών, το ερωτηματολόγιο ρωτούσε όσους συμμετείχαν αν θυμούνται τον MC να κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες/κυκλοφορίες άλμπουμ γύρω στο 2005 (και πώς αυτή η απουσία τους επηρέασε), πόσο συχνά ακούν τη μουσική του/κοιτάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/τον ψάχνουν στο Google, και, το πιο σημαντικό: «Αν μπορούσες να πεις κάτι στον Έμινεμ, τι θα ήταν αυτό;»

Το κάλεσμα τελείωνε με με ένα αίτημα για ένα βίντεο ενός λεπτού που να εξηγεί γιατί ο Χ θαυμαστής είναι ο πιο Stanniest Stan όλων!

Για τον σκηνοθέτη Λέκαρτ, το εγχείρημα είναι σημαντικό. «Θα είναι ένα αποκαλυπτικό, προκλητικό και αφοπλιστικά προσωπικό ταξίδι στον κόσμο του superfandom, μέσα από το πρίσμα ενός από τους πιο εμβληματικούς και διαχρονικούς καλλιτέχνες στον κόσμο, του Eminem, και των θαυμαστών που τον λατρεύουν» είχε πει.

«Αυτή είναι μια μελέτη της σχέσης μεταξύ της βάσης των θαυμαστών και του καλλιτέχνη μέσα από το πρίσμα ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στον κόσμο» είπε σε δήλωση του, ο μακροχρόνιος μάνατζερ του ράπερ, Πολ Ρόζενμπεργκ.

Το Stan – το οποίο περιλαμβάνει samples από το Thank You της Dido – ήταν το τρίτο single από το The Marshall Mathers LP, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2000.

Το τραγούδι που αφορά έναν ψυχωτικά αφοσιωμένο θαυμαστή, προέβλεψε τη σκοτεινή πλευρά του σύγχρονου κόσμου των θαυμαστών και κατέκτησε charts ενώ μετρά σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Η λέξη Stan έχει γίνει κοινή ορολογία στον κόσμο της μουσικής για να περιγράψει τους παραληρηματικούς και εμμονικούς θαυμαστές και τη σχέση τους με έναν καλλιτέχνη, η οποία έχει ενισχυθεί με την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η λέξη «stan» προστέθηκε στο Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης το 2017 και στο Λεξικό Merriam-Webster το 2019. Είναι και στα δύο λεξικά και ως ουσιαστικό και ως ρήμα.