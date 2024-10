Ο Μπαράκ Ομπάμα ξέρει πώς να κάνει τη διαφορά και το κάνει καλά. Ο πρώην αμερικάνος πρόεδρος κατάφερε για ακόμη μία φορά να καταπλήξει το κοινό του, αυτή τη φορά όχι με τον πολιτικό του λόγο, αλλά με τις… ρίμες του.

Ο Ομπάμα έδωσε το παρών σε προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις στο Ντιτρόιτ, όπου βρέθηκε και ο γνωστός ράπερ Έμινεμ.

Ο τελευταίος αφού δήλωσε τη στήριξή του προς την Χάρις και προέτρεψε το κοινό να κάνει το ίδιο, κάλεσε στο βήμα τον Μπαράκ Ομπάμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τίποτα δεν θα θύμιζε τις πολιτικές ομιλίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Περιγράφοντας το άγχος του αλλά και τον ενθουσιασμό του που βρέθηκε στο πλευρό του διάσημου ράπερ, ο Ομπάμα άρχισε να ραπάρει τους στίχους, ίσως του γνωστότερου τραγουδιού του Έμινεμ, με τίτλο «Lose Yourself».

Former President Barack Obama raps the lyrics to “Lose Yourself” after being introduced by Eminem at a rally for Vice President Kamala Harris in Detroit. pic.twitter.com/p9nBgC52u8

— XXL Magazine (@XXL) October 23, 2024